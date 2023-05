Comment Jul est devenu le plus gros vendeur du rap français ?

Le rappeur français originaire de Marseille, Jul a rapidement pris d’assaut la scène du rap français dès ses débuts avec une série de mixtapes et d’albums à succès. En 2019, il est devenu le plus gros vendeur de disques du rap français, dépassant des artistes tels que Booba et PNL. Mais comment a-t-il réussi à atteindre ce niveau de succès actuel avec des millions d’albums vendus ?

D’abord, il convient de noter que Jul n’est pas un artiste conventionnel. Il ne s’est pas construit une carrière dans le rap traditionnel, avec des singles à la radio ou des collaborations avec des artistes populaires. Au lieu de cela, il a construit son public de manière organique grâce à une série de mixtapes gratuites qu’il a publiées sur Internet.

Il a également adopté une stratégie de sortie d’albums très prolifique, en sortant plusieurs projets par an, souvent avec plus de 20 chansons chacun. Cette approche lui a permis de publier de nombreux morceaux pour satisfaire son public fidèle, qui attend avec impatience chaque nouvelle sortie.

Malgrè sa notoriété, Jul est resté proche de ses fans !

Mais le succès de Jul ne repose pas seulement sur la quantité de musique qu’il publie, mais aussi sur la qualité. Ses paroles sincères et honnêtes ont touché un large public, avec des chansons sur l’amour, la famille, la ville de Marseille et les luttes qu’il a rencontrées dans sa vie. Il a aussi créé un son unique, mélangeant des éléments de rap, de pop et de musique africaine pour créer un style très reconnaissable.

Enfin, Jul a réussi à se construire une communauté très engagée autour de lui comme récemment lorsqu’il a croisé par hasard des fans à Monaco dans une séquence géniale. Ses fans sont très actifs sur les réseaux sociaux et dans les commentaires de ses vidéos, et ils n’hésitent pas à le soutenir et à promouvoir sa musique. Cela a permis à Jul de construire un lien fort avec son public, ce qui a favorisé sa notoriété et son succès.

En somme, Jul est devenu le plus gros vendeur de disques du rap français grâce à sa combinaison unique de production prolifique, de paroles sincères et honnêtes, d’un son unique et d’une communauté engagée. Bien qu’il n’ait pas la même renommée que certains de ses contemporains les plus connus, Jul a réussi à construire une carrière impressionnante dans le rap français et à toucher un large public avec sa musique.

En lien : Booba, Jul ou Ninho ? Quel est le Top 3 des plus gros vendeurs du rap français de l’année