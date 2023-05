Shay en feu, fait monter la température aux Flammes

Shay a fait forte impression pour la grande première des Flammes !

En attendant la sortie de son prochain album sur lequel devrait figurer ses deux derniers singles DA et Jolie Go qu’elle a tous les deux clippés, Shay sera prochainement à l’affiche de la deuxième saison de la Nouvelle école sur Netflix aux côtés de ses compères SCH et Niska pour former le jury qui aura pour mission de trouver la prochaine révélation du rap francophone. Avant la diffusion à venir de cette saison 2, la rappeuse Belge était invitée à la cérémonie des Flammes avec un passage très remarquée sur scène.

Shay a d’abord réalisé une arrivée marquante sur le tapis rouge avec sa tenue, « On m’a dit tenue de gala » a-t-elle commenté à ce sujet. Elle a aussi interprété en live deux titres avec le single Jolie Go puis la chanteuse a ensuite réservé une exclusivité avec un inédit intitulé Commando (indisponible sur les plateformes de streaming pour le moment) devant un public acquis à sa cause, elle a eu droit une standing ovation à la fin de sa performance et a confirmé la parution à venir de son troisième projet.

En plus d’avoir conquis les spectateurs, les internautes ont également validé sa prestation sur les réseaux, son nom s’est retrouvés dans le Top des Tendances en France hier soir.

Shay performe « Jolie Go » et « Commando » en live. #LesFlammes2023 pic.twitter.com/OjIKMzClDv — Les Flammes (@LesFlammes2023) May 11, 2023

🚨SHAY annonce la sortie prochaine de son troisième ALBUM en direct des flammes ! pic.twitter.com/jtAIX0zCrN — RAPLUME (@raplume) May 11, 2023

Shay balance une exclu 🔥🔥#LesFlammes2023 ON A HÂTE !!!!! pic.twitter.com/tjQMrdmOxR — Konbini (@KonbiniFr) May 11, 2023

#LesFlammes2023 On peut parler de Shay comme on veut, mais la go sait tenir un show pic.twitter.com/Hdd9k39v1k — ᴶᵉ ˢᵘⁱˢ ᵖᵃᵘᵛʳᵉ (@usersarraah) May 11, 2023

SHAY est incroyable, les visuels, le rap, le flow, elle n’a vraiment pas blagué ce soir ! #LesFlammes ✨🔥 pic.twitter.com/1tNEeLINW7 — French Blogger ☕️🇫🇷 (@sipitwithnasli) May 11, 2023

Shay a reçu une standing ovation GÉNÉRALE à la fin de sa performance #lesflammes #LesFlammes2023 pic.twitter.com/VX9Fw9FiPI — sarah 💋 ARTPOP ACT II is coming (@ladgyagx) May 11, 2023