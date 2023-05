Dadju éblouit avec sa Audemart Piguet spécial Gims au prix astronomique

Dadju a vraiment impressionné les internautes avec la valeur de sa montre de luxe portée à l’occasion de la cérémonie des Flammes, l’objet est une édition spéciale Gims de la marque Audemart Piguet dont le prix est exorbitant.

Ce jeudi 11 mai 2023 a eu lieu la première cérémonie des Flammes, une soirée historique pour le rap français au théâtre du Châtelet à Paris qui s’ajoute aux Victoires de la Musique et aux NRJ Music Awards mais avec comme but d’honorer les artistes de la scène urbaine. La soirée a divisé, les critiques ont fusé de la part de certains rappeurs sur les réseaux, Soso Maness a notamment dénoncé le fait que cela a ressemblé à un défilé de mode face aux images de l’arrivée des artistes sur le tapis rouge, mais cela a tout de même été un succès. Le média GQ France présent à l’événement a recueilli les premières impressions des chanteurs et une séquence avec Dadju a interpellé le public en raison du prix de sa montre.

En effet, le magazine GQ a interrogé les différents artistes sur la montre qu’ils portent lors de cette soirée. Hamza est apparu avec une splendide Rolex toute neuve, mais n’a pas révélé sa valeur, Koba Lad a arboré une magnifique Cartier édition Skeleton accompagnée de plusieurs bijoux vraiment bling-bling, Kalash portait une Hublot, Kerchak une G-Shock, Zola est arrivé avec deux montres une Audemart Piguet ainsi qu’une Cartier et enfin Dadju a surpris tout le monde en affichant une magnifique Audemart Piguet.

Questionné par le journaliste de GQ, Dadju n’a pas hésité à dévoiler le prix, sa Audemart Piguet spécial Gims vendue en édition limitée dont la valeur est estimée à 400 000 euros.