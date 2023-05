Maes s’emporte contre les Flammes sur l’absence des Rebeus

Les critiques continuent de pleuvoir sur la cérémonie des Flammes et Maes a eu des mots très durs pour livrer son avis sur cet événement dédié à la culture urbaine afin de dénoncer l’absence de certains artistes comme Soolking, Sofiane et le manque de représentation des « Rebeus ».

Tout comme Booba, SDM ou encore Soso Maness, Maes n’a pas été convaincu par la première cérémonie des Flammes ayant comme but de récompenser les artistes qui ne sont pas assez mis en avant aux Victoires de la Musique. Malgré le récent succès de ses singles « Fetty Wap » et « Galatic » extrait de son dernier album « Omerta » certifié disque d’or, le rappeur Sevranais n’a visiblement pas été convié à cette soirée et a décidé de vivement faire savoir son mécontentement.

Maes taclent ouvertement la cérémonie des Flammes

Alors que SDM a dénoncé un manque de respect des organisateurs à son encontre, Booba a déploré le triomphe de Dinos, un coup monté de son manager selon lui, Soso Maness s’est agacé de l’image renvoyée d’un défilé de mode, Maes s’est exprimé à son tour contre la cérémonie des Flammes. Il a tout d’abord partagé une story d’un message qui mentionne le média Booska-P, « Les Flammes ! Ok c’est cool, mais vous n’avez rien remarqué ? Il n’y avait aucun rebeu dans la salle, pourquoi ? Il est où Naps ? Fianso ? Soolking ? Maes ? Djadja Dinaz ? Etc… sans parler des rebeux qui travaillent dans l’industrie. On veut une réponse ! ».

L’artiste du 93 a enchainé avec un tweet de l’influenceur Noah Lunsi qui déclare, « Les flemmes c’était interdit aux arabes ? Je demande juste genre un niro un zkr meme nominé, c’était pas possible ?? Et le public, il était puni s’il dansait où chantait sur un son ? Alors que toute l’année ça fait des TikTok dessus bref tranquille après, on va dire Noah bla bla ». Maes a conclu avec une vidéo du passage d’Hamza et la légende « Ils ont baissé le micro pour Hamza. Le seul rebeu qu’ils ont ramené, pour rigoler de sa taille au final Lol, #FlemmeDesRebeus ».

Maes n’est clairement pas enthousiasmé avec la mise en place de cette toute première édition des « Flammes », des critiques qui seront peut-être prises en compte pour la prochaine cérémonie.