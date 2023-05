Booba provoque Maes pour le défier au Maroc, « tu es vraiment un gros lâche »

Pas d’apaiser dans le clash entre Booba et Maes, la venue prochaine du DUC au Maroc continue d’attiser la haine entre les deux rappeurs français. L’artiste Sevranais a soutenu que le concert de B2O au mois de juin à Casablanca est annulé tout en militant pour que l’événement soit bien déprogrammé. Le fondateur du 92i vient de réagir pour rassurer le public que le show devrait être maintenu afin de s’en prendre à son rival.

Dans une vidéo postée sur Twitter, Booba a fait une mise au point sur son concert du 21 juin au Complexe Sportif Mohammed V à Casablanca, dont la tenue est compromise. Une pétition relayée par Maes s’est mise en place sur Internet pour faire annuler l’événement en raison de certaines de ses paroles sur les femmes marocaines sujets à controverses et les autorités locales n’auraient pas donné l’accord aux organisateurs selon les dernières rumeurs, mais l’ancien membre du groupe Lunatic vient de s’exprimer sur le sujet afin de faire passer un message à ses fans marocains et son ennemi.

Maes aurait peur de croiser Booba !

« On attend des nouvelles du concert au Maroc, normalement, il est maintenu. S’il était annulé, ça serait vraiment regrettable. On aime le Maroc, on aime l’Afrique, on n’a jamais insulté les Marocains, ni aucun Africain. », explique tout d’abord Booba sur la polémique des textes dans ses morceaux avant de poursuivre, « Depuis des années, on y est en vacances, en concert. Donc, ça serait vraiment triste pour les fans, pour la musique, pour l’Afrique. ».

Booba s’attaque ensuite à Maes qu’il accuse d’être un lâche et d’avoir peur de le croiser au Maroc, son pays d’origine, « Et si jamais, c’est annulé, on est désolés, et Maes, tu es vraiment un gros lâche. Parce que si tu es vraiment chaud, tu aurais laissé le concert avoir lieu et tu serais venu nous voir chez toi, où tu dis être le Roi. ». « Et tu aurais tout fait pour que ça se passe, pour me rencontrer et pour me croiser. Mais comme tu es un lâche, tu préfères annuler, comme ça, tu sais que tu ne me croiseras pas. » conclut le DUC en attendant la réplique de Maes qui ne devrait pas tarder après s’être emporté il y a quelques jours contre les Flammes sur l’absence des Rebeus et s’est pris un gros tacle de Cédric Doumbé sur son niveau de boxe.