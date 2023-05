Cédric Doumbé clashé par Booba mais soutenu par Mbappé, l’énorme buzz

Cédric Doumbé est un énorme sujet de buzz en France en ce moment, provoquant des réactions comme celle Booba ainsi que de Kylian Mbappé. À tel point que « The best » suscite des nombreuses réactions sur les réseaux et a obtenu la validation de l’attaquant du PSG.

Cédric Doumbé validé par Mbappé, mais dézingué par Booba

Il a longtemps hésité à rejoindre la ligue la plus prestigieuse du MMA, l’UFC. Mais finalement, Cédric Doumbe fera ses débuts majeurs en PFL très prochainement. La somme d’argent que l’ancien Champion de kickboxing va toucher avec son nouveau contrat l’a satisfait, au grand désappointement de Dana White et de sa fédération.



Inévitablement, beaucoup ont été déçus de sa décision, étant donné qu’il avait déjà passé du temps à narguer des stars de l’UFC comme Kamaru Usman ou Conor McGregor. Très remonté contre le Franco-Camerounais, Booba a par exemple entrepris de le détruire sur les réseaux sociaux. Il faut dire que Doumbé venait aussi de salement critiquer les skills de combattant du rappeur sur le ring et a remis en cause le niveau de ses adversaires.



À l’inverse, certains ont opté pour soutenir « The Best » dans son choix de signer au PFL, comme l’a fait Kylian Mbappé. Entre « le Duc » et le champion du monde de football, ça fait là une sacrée liste de clients qui s’expriment sur son cas et ça n’a évidemment pas échappé à certaines internautes. L’écrivain Philippe Rodier a notamment résumé la situation à la perfection :

Attaqué par Booba & adulé par Mbappé dans la même journée, le chemin de Cedric Doumbe va être passionnant

Le début d’une guerre entre « The Best » et le DUC ?



Adoré par les uns, conspué par les autres, Cédric Doumbé n’est pas près de faire l’unanimité, mais il s’en fiche bien, lui qui se prépare désormais à faire ses débuts dans sa nouvelle ligue en juin prochain. Trash-talkeur et showman dans l’octogone, il n’a pas son pareil pour faire le buzz même si c’est pour se faire allumer par Booba. D’autres se souviennent que le parolier y a fait un grand tour.





Qu’on aime ou qu’on déteste Cédric Doumbe, l’ancien Glory Champion sait toujours faire parler de lui autant qu’il peut engranger des victoires au combat. Que ses premiers pas dans la PFL l’encouragent ou le critiquent, nul doute qu’il obtiendra beaucoup d’attention de la part des stars françaises.

Autrefois adulé par Booba aussi pic.twitter.com/WCI7l1glOm — Edward Elric (@Monsieur_Elric) May 15, 2023