Shay lynchée par les haineux, « grosse pu*e » ! Elle les affiche

Shay pensait avoir mis tout le monde d’accord avec sa superbe prestation à la cérémonie des Flammes et a profité de l’occasion pour dévoiler un titre inédit intitulé Commando qu’elle a interprété pour la première fois sur la scène au Théâtre du Châtelet Paris, mais malheureusement la rappeuse belge a fait face à une vague de commentaire haineux avant d’afficher ces internautes.

Shay ne se démonte pas contre ses détracteurs

« Je reçois aussi des messages haineux, dénigrants, qui rendraient triste n’importe qui… Puis j’ai fait un tour sur les profils N’oublions jamais qui se cache derrière les « t’es nulle à chier », « c’est qu’une grosse pu*e », force à eux » a confié Shay sur ses réseaux après sa performance à la cérémonie des Flammes dont l’ancienne membre du 92i a partagé des images de son arrivée sur le tapis rouge et sa prestation sur scène lors de laquelle, elle a confirmé la préparation de son troisième album solo qui devrait paraitre prochainement.

De violents messages honteux qui ont attristé Shay mais elle ne s’est pas laissée faire. La rappeuse a répliqué dans sa story Instagram, « Et pourtant… j’ai cliqué sur quelques-uns de leurs de profils et vous allez vois comment c’est intéressant ». Elle a décidé de retrouver les profils de ces haineux pour les afficher publiquement et se moquer d’eux.

Une démarche validée par ses fans qui ont félicité l’artiste pour cette réaction en espérant pouvoir pousser les internautes à réfléchir la prochaine fois avant de l’insulter gratuitement.

Je suis en larmes la story de Shay 😭😭😭😭 pic.twitter.com/6zMkjJwW2g — Artsy 🧚🏾‍♀️ (@La__Binocle) May 15, 2023

MDRRR elle les a affiché shay elle en a rien à foutre pic.twitter.com/t6KF7B8fvz — 🪩🍒🏠 🎧 (@_anolli) May 15, 2023