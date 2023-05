Cédric Doumbé se moque encore de Tony Yoka, « si je le croise… »

Que se passerait-il si Cédric Doumbé rencontre Tony Yoka dans la rue ? Le combattant de MMA vient de répondre à la question en profitant de l’occasion pour s’en prendre encore Tony Yoka dont il avait déjà vivement critiqué les performances sportives lors de sa dernière défaite sur le ring, sa nouvelle déclaration risque de rendre furieux le boxeur français.

Au mois de mars dernier, Tony Yoka a connu une sérieuse déconvenue au Zénith de Paris face à Carlos Takam avec une seconde défaite consécutive sur à la décision partagée des juges après celle d’il y a un an auparavant contre Martin Bakole. Le boxeur s’est retrouvé sous le feu des critiques et Cédric Doumbé en a rajouté une couche à sa façon habituelle sans mâcher ses mots contre son compatriote. Le franco-camerounais avait fustigé la prestation du champion du monde amateur des poids lourds qui compte désormais 2 défaites pour 11 victoires en professionnel en assurant qu’il est « surcoté à mort ».

Cédric Doumbé ridiculise une nouvelle fois Tony Yoka

« Il a un potentiel, mais bon, je pense qu’il doit aller sous l’eau aussi, se mettre dans le mal » avait tweeté l’athlète de MMA avant de relancer les hostilités dans sa dernière interview dans l’émission « La Graillance » lorsqu’il a décrit sa réaction en cas d’un face à face dans la rue avec Tony Yoka. « Déjà, je ne pense pas qu’il me serre la main. Et je pense même que c’est très dangereux d’aller lui tendre la main ! », s’amuse à décrire Cédric Doumbé mort de rire, puis poursuivre, « Enfin s’il est avec des potes. Tout seul, il n’y a rien. Poids-lourds ou pas poids-lourds. ». « Donc non, si je le croise tout seul, je vais le voir. Je lui dirais : « Wesh t’es sérieux gros ? Arrête de bouder ». Esquive et bam ! Non, je rigole » ajoute-t-il en rigolant.

Une déclaration de « The Best » que Tony Yoka risque de ne pas vraiment apprécier même s’il n’a jamais réagi aux provocations du combattant de MMA qui va affronter le 23 juin prochain le Jordanien Jarrah Hussein Al-Silawi pour ses débuts dans la Professionnal Fighters League.

Que ce passerai t’il si Doumbe rencontre Tony Yoka dans la rue 😅pic.twitter.com/1sqJFTqKkk — MMA TIME (@MMA__TIME) May 14, 2023