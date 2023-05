Dinos réagit à la polémique de son incroyable discours aux Flammes

Face aux critiques suite à la cérémonie des Flammes où il a remporté le prix de meilleur album de l’année, Dinos a choisi de s’exprimer sur ses réseaux sociaux en publiant un message d’excuses.

Alors que des voix se sont levées contre son triomphe à la cérémonie des Flammes face à Gazo et SDM, le discours de Dinos au moment de récupérer son trophée a également fait débat pour les propos suivants, « Tout ce que vous voulez faire, faites-le. Si vous voulez rêver, voyager, baiser des pu*es… Faites ce que vous voulez, mais kiffez ».

L’incroyable discours de Dinos 🙏🏾 pic.twitter.com/zZlIaY5LlU — THE WORLD 🎬 (@theworld_rap) May 11, 2023

Les excuses de Dinos sur ses paroles à propos des pu*es

Le rappeur du 93 a décidé de prendre la parole pour s’expliquer. Ce geste fait suite aux remarques et critiques émises par d’autres artistes tels que SDM, Soso Maness et Maes, qui ont exprimé leur mécontentement vis-à-vis de différents aspects de la cérémonie. Désireux de rectifier le tir, Dinos a pris la parole pour présenter ses excuses, plutôt que de critiquer. Lors de son discours de remerciement sur scène, il avait prononcé une phrase qui avait suscité de nombreux commentaires néfastes, malgré le caractère fort et émouvant de ses mots.

Bien conscient de son petit rire ironique émis au moment de cette phrase, Dinos a rapidement compris que sa remarque n’était pas passée inaperçue. En tant qu’artiste habitué des grandes scènes et des cérémonies, il est certainement conscient de l’importance et de l’impact qu’un simple discours peut avoir sur sa carrière, en plus de créer une polémique. Ainsi, il a pris la décision de présenter ses excuses via un message sur Instagram et remercier ses fans.

Le rappeur du 93 a conscience de son erreur

« Merci à tous ceux qui ont voté pour moi lors de la cérémonie des Flammes, honoré d’avoir remporté ce prix face à deux des artistes les plus talentueux de notre génération qui sont SDM et Gazo. Je tenais à revenir sur les propos inappropriés que j’ai eu lors de mon discours, c’était complètement déplacé et maladroit de ma part, ma blague était de très mauvais goût » déclare tout d’abord Dinos.

« Paradoxalement, aujourd’hui, l’une des plus belles chansons d’amour que j’ai écrite pour une femme vient d’être certifiée single de platine, je prends ça comme une leçon. Je tiens encore à m’excuser envers celles et ceux qui ont été heurtés par mes mots. J’espère néanmoins que les paroles de motivation et d’encouragement que j’ai prononcé ont fait écho dans vos esprits, car celles-ci reflètent mes valeurs. » précise-t-il pour mettre fin aux critiques.

