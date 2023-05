La Sexion d’Assaut est finie tacle Bolémvn

Bolémvn est revenu sur ses propos contre la Sexion d’Assaut dans une interview, le rappeur persiste et signe sur ses déclarations contre le groupe parisien ou encore Gims tout en expliquant pourquoi.

« Surcôté frère ! Qu’est-ce qu’on s’en bat les cou*lles de leur retour » avait a déclaré Bolémvn, il y a un peu plus d’un an sur le retour de la Sexion D’Assaut. Des propos sur lesquels il s’est exprimé en interview pour le média Rapunchline à l’occasion de la promotion de nouvel EP de 6 titres baptisé « 5.05 » disponible depuis le 5 mai. Dans cet entretien, le rappeur a aussi parlé de son nouveau projet (réalisé en seulement 2 jours), son label, ses featurings, des embrouilles, ses anciens sons, la paternité, sa nouvelle stratégie, le Bat 7.

Au cours de son échange avec Rapunchline, Bolemvn a réitéré sa déclaration controversée concernant la Sexion d’Assaut. Le rappeur du Bat 7 avait précédemment affirmé que le retour du groupe était surestimé et qu’il se fichait complètement de cette reformation. Il a expliqué les raisons derrière cette opinion, soulignant que même les membres du collectif ne semblaient pas véritablement croire en leur propre retour.

Bolemvn a analysé la situation des membres du groupe, mettant en avant le fait que chacun d’eux a réussi à tracer sa propre voie musicale et à s’épanouir individuellement. Il a également souligné que chacun d’entre eux a exploré des genres musicaux différents, ce qui rendrait difficile une réunion collective. De plus, il a exprimé son point de vue selon lequel les groupes composés de plusieurs membres ne rencontrent plus le même succès dans le rap, citant PNL et Bigflo & Oli en exemples, et assurant que les duos ont atteint la limite maximale pour générer du buzz.