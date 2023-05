« Il va détruire Booba » : Maes impressionne, les réactions sont folles

Quand Maes dévoile sa musculature, les internautes ne manquent pas l’occasion de faire la comparaison avec son rival Booba ! Le rappeur Sevranais a connu un sacré évolution physique depuis 2015 avant ses débuts dans le rap et son premier featuring en compagnie de son ancien compère B2O sur le single « Madrina« .

Après avoir fait son retour dans les bacs cette année avec l’album Omerta certifié disque d’or avec plus de 50 000 ventes sur lequel il a invité Gazo, Koba LaD, Niska, Gims ou encore Kayna Samet, Maes assure la promotion de cet opus et passe également beaucoup de temps à la salle de musculation avec un résultat bluffant. En plus de ses séances de sports régulières, l’artiste du 93 a dernièrement rejoint son ami l’influenceur, Kamel Tatouage pour s’entrainer à la boxe et a relayé des images. Le rappeur a surpris les fans avec sa métamorphose, ce qui a suscité des vives réactions des internautes pour le féliciter et le comparer comme son souvent à Booba.

Maes rivalise physiquement avec Booba !

Depuis le début de leur clash, tous les coups sont permis entre les stars du rap français. Ils n’arrêtent pas de se lancer des tacles à travers des publications sur les réseaux et les photos de la transformation physique de Maes ont inspiré les internautes pour faire un comparatif avec Booba, certains ont même imaginé qui pourrait remporter un éventuel combat entre eux dans un duel sur le ring.

« Il va détruire Booba », « Mdddr il est au bout de sa vie et il voulait faire un tête tête avec Booba mdr ya de la route encore …. », « Courage mdddr un jour tu y arriveras à sa cheville

j’suis sans voix carrément », « Aah non booba tu vas faire rien avec le maes », « Pas jambes comme booba, attention au baleyette », « Whsss il est bien plus stock que les 3/4 des rappeurs, il pète tt Maes » ont-ils commenté. Maes et Booba ne pas le seul rappeurs à être des adeptes de la musculation, La Fouine a également fait sensation récemment avec son physique. Le combattant Cédric Doumbé a d’ailleurs donné son avis la semaine passée sur le niveau de certains d’entre eux et n’a pas été convaincu par les prestations sur le ring de l’artiste Sevranais, ni du DUC.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @team.maes.93