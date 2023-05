Comme Gims, Dadju dénonce les tromperies de Dawala, « J’ai signé sans lire »

Quelques semaines après les déclarations de Gims à l’encontre de Dawala qu’il a accusé d’être à la source des conflits entre les membres de la Sexion D’Assaut, c’est tour de Dadju de faire des révélations à l’encontre de patron du label Wati B et affirme s’être fait avoir bêtement pas ce dernier.

Tout comme son frère Gims, c’est dans l’émission OuiHustle que Dadju s’est exprimé sans concession face à LeChairman sur son différend avec Dawala lors de son passage dans le label du Wati B à ses débuts dans la musique en compagnie de Abou Tall au sein du groupe The Shïn Sekaï. Dans son entretien, Meugui avait reproché à son ancien producteur d’avoir créé des discordes entre les membres de la Sexion D’Assaut et notamment de détourner de l’argent au détriment des rappeurs. L’interprète du hit « Reine » vient de tenir des propos similaires.

Dadju s’est fait piéger par Dawala

Dans cette discussion avec LeChairman, Dadju a confié que les problèmes ont débuté au alentour des années 2013/2014, à cette époque, il a demandé une avance à Dawala pour investir dans un projet au Congo. « J’ai demandé l’avance à Dawala pour pourvoir la donnée à ma daronne et il me l’a donnée sauf qu’il me l’a donné d’une manière qui n’était pas bonne », décrit-il avant de confesser avoir signé un papier sans y prêter attention et qu’il s’agissait d’un contrat pour une carrière en solo. « Il m’a fait signer quelque chose à ce moment-là pour l’avance, mais ce qu’il m’a fait signer, c’est un contrat solo alors que je suis en groupe et moi, je n’avais pas capté cela. ».

« J’ai signé sans lire. J’étais bête quoi », regrette Dadju puis explique avoir réalisé l’erreur commise quelques années plus tard et précise avoir remboursé l’argent perçu, « J’ai signé sans lire et 4 ans après, il me dit : “le contrat que tu avais signé au moment de prendre ton avance là, tu es avec moi maintenant. Tu ne peux pas bouger”. C’est de là que nos problèmes ont commencé ». Le frère de Gims n’a pas apprécié avoir été trompé par Dawala et conclut sur le sujet, « Je t’ai demandé quelque chose. Tu m’as fait signer quelque chose, mais tu ne m’as pas dit que c’était ça » mais avoue tout de même être respectueux en envers lui pour son travail de producteur.