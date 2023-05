Cyril Hanouna se moque de Stromae, la preuve compromettante révélée par Booba

Déterminé à tout mettre en œuvre pour nuire à Cyril Hanouna, Booba vient de dévoiler une ancienne conversation privée entre eux pour révéler son vrai visage. Dans cet échange, l’animateur de TPMP s’amuse du clash de B2O contre Stromae et valide son attaque contre le chanteur Belge lorsqu’il avait fait son retour sur le devant de la scène médiatique.

Après avoir relayé les révélations chocs de Juan Branco dans son livre au sujet de Cyril Hanouna dans lequel il accuse Hanouna d’exhibition se*uelle sur des stagiaires ou encore de se droguer avec des anecdotes précises sur les coulisses de ses émissions, Booba ne compte pas lâcher le présentateur télévisé et cette fois-ci, il vient de démontrer qu’à l’époque où ils étaient encore amis, Baba n’hésitait pas à valider ses clashs sur les réseaux pour le convaincre de venir sur le plateau de TPMP comme le prouve le rappeur français exilé à Miami.

Booba balance tout sur le vrai visage de Cyril Hanouna !

« Cyril hanouna, tu te souviens quand tu faisais semblant d’être dans notre camp ? Juste pour m’avoir dans ton émission, avant qu’on voie ton vrai visage » commente Booba en publiant des captures d’écran d’une ancienne conversation entre eux datée du 14 novembre 2021. « Frérot, j’ai 1000 bails à te raconter ! J’insulte tout le monde ici grâce à toi ! Tous les gars à qui tu mets la misère sur les réseaux, ils viennent de plaindre à moi. Et j’en profite pour les insulter ! Je me régale ! Hâte de te voir ! Et tu fais que toujours avec toi ! Ici je veille ! Je t’embrasse fort. », déclare l’animateur dans cette discussion pour soutenir les clashs du DUC sur les réseaux.

« Magnifique, ce n’est jamais fini. Je viens début décembre normalement si besoin de se voir je serai dispo. On se cale ça, je dis à Anne (sa manageuse) » répond B2O, « Ça me ferait kiffer de te voir, vraiment » conclut Baba. B2O poursuit avec la copie d’écran d’un autre échange dans lequel, Hanouna au mois de janvier 2022 valide son clash contre Stromae. L’artiste du 92i s’était amusé à l’époque du retour du chanteur Belge avec le titre « L’enfer » qu’il avait interprété en direct dans le JT de TF1, les moqueries ont bien fait rire Baba, « Frère ton post sur Stromae, tu m’as tué. Je peux plus les blairer tous mais tu m’as tué » réagit l’animateur pour soutenir Kopp.

L’animateur de TPMP menace, B2O en rigole !

En plus de ces révélations, Booba a partagé la séquence de Cyril Hanouna ce lundi soir en direct dans TPMP en train de menacer les journalistes de Complément d’enquête qui préparent actuellement un reportage à son sujet, il annonce la fin de l’émission, « Je vais mettre mon nez dedans, et vous savez que quand je mets mon nez quelque part, généralement, je fais tout péter ». « Y va mettre son nez dedans » a écrit B2O en légende de la vidéo pour en rigoler avec un émoji au nez rallongé comme Pinocchio pour le traiter de menteur.

.@Cyrilhanouna Tu te souviens quand tu faisais semblant d’être dans notre camp? Juste pour m’avoir dans ton émission, avant qu’on voit ton vrai visage… 🏴‍☠️ pic.twitter.com/041e04OLa7 — Booba (@booba) May 23, 2023