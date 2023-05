Le rappeur Zamdane a frôlé la mort dans un grave accident

« Ceci est un rappel parce que la vie est trop précieuse » s’exprime Zamdane dans sa dernière publication sur Instagram pour donner des nouvelles rassurantes à ses fans après son grave accident de la circulation. Le jeune rappeur marseillais a publié des photos de son véhicule accidenté et de lui sur son lit d’hôpital sous perfusion pour adresser un message à son public.

Samedi dernier, Zamdane s’est fait une grosse frayeur, il a été victime d’un accident de voiture et sa photo postée sur Instagram atteste de la violence du choc, l’avant de son véhicule est complètement détruit. Heureusement, le rappeur s’en est sorti, mais il a tenu à livrer un discours touchant sur le réseau social afin de rappeler l’importance de prendre soin de soi, « samedi après midi, je l’ai échappé belle, j’ai vu ma vie défiler devant mes yeux. Ceci est un rappel parce que la vie est trop précieuse. ».

« Cette année, j’ai tenu un rythme assez sévère, j’ai sorti énormément de musique, mais pour la première fois, je dois prendre soin de moi et me concentrer sur mon rétablissement pour revenir plus stable et plus fort. Ceci est une promesse. Al Hamdoullilah » déclare ensuite Zamdane qui va désormais se consacrer à son rétablissement. Il a obtenu face à cette épreuve le soutien de ses compères rappeurs comme Rim’K du 113 « Allah y chafik », Josman « Prend soin de toi, on a des choses à faire », Dosseh « Bon rétablissement lil bro, il est bien trop tôt pour mourir », Aketo « Qu’Allah te protège frérot » ou encore de Sofiane Pamart « On a besoin de toi frère, la vie est trop précieuse ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Zam (@zamdane)