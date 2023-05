Marwa Loud réplique à Lartiste pour le dézinguer

Les échanges sous tension s’enchainent sur les réseaux entre Marwa Loud et Lartiste ! Après les accusations de sorcellerie qui ont refait surface, la chanteuse s’est exprimée une première fois pour répondre aux détracteurs, mais face aux dernières déclarations du rappeur franco-marocain à son encontre, elle a encore pris la parole afin de lui répondre.

C’est suite à l’enquête du Youtubeur Nabil sur cette affaire que le conflit entre les deux protagonistes a repris. Il a révélé qu’une petite fille aurait été sacrifiée dans cette histoire de sorcellerie contre Lartiste qui a été passé à tabac en 2018 dans un règlement de compte auquel Marwa Loud serait liée. « Je ne sais pas qui vous êtes et de toute façon personne vous connaît, je suis toujours dans des stories alors que je n’ai rien demandé… Il n’y a pas de présumé coupable, pour eux c’est sûr, c’est moi » s’est confiée la jeune femme dans une story contre ses détracteurs.

Marwa Loud répond à Marwa Loud pour le recadrer !

Mister You s’est aussi impliqué dans cette embrouille et a fustigé le comportement de Lartiste pour le fait de rendre public des révélations qui selon lui doivent rester en privé, mais ce dernier a continué à révéler des informations compromettantes contre Marwa Loud et a impliqué sa sœur dans ce conflit avec la publication d’une conversation privée. « On n’a toujours pas eu de preuve de sorcellerie » s’est ensuite défendue la chanteuse puis de préciser « On n’a toujours pas eu de preuve de sorcellerie ».

« C’est tellement bas de prendre ma mère et ma sœur en photo, qui n’ont rien à voir dans cette histoire » poursuit-elle sur la photo dévoilée par Lartiste sur Twitter d’elle en compagnie de sa mère et sa sœur en train de prendre l’avion, cette dernière s’est d’ailleurs retirée des réseaux suite aux révélations de l’interprète de Mafiosa alors cette affaire n’est visiblement pas proche de sa conclusion et continue d’agiter la toile.