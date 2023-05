Gims sous le choc de la réaction de Leonardo Dicaprio, « Il ne m’a pas calculé »

Un petit accrochage plutôt improbable entre Gims et Leonardo Dicaprio ! Le rappeur de la Sexion D’Assaut a révélé une anecdote insolite de sa rencontre avec le célèbre acteur américain que ne s’est pas passée comme il l’aurait espéré après s’être fait sèchement recaler.

Il y a peu, Gims était l’invité de Cauet sur NRJ. Il a présenté son nouveau titre, nommé Hernan Cortes en réponse à la polémique sur ses propos des pyramides utilisées comme source d’énergie électrique à l’antiquité, l’ex-leader de la Sexion a aussi parlé du Festival de Cannes. Quand on lui a demandé quelle star l’a le plus déçu lors d’un échange, le rappeur parisien a répondu sans hésitation, Leonardo Dicaprio et s’est expliqué pourquoi.

J’ai vu DiCaprio, il ne m’a pas calculé, en fait. J’étais à Cannes, et il était dans la même soirée. Après, il ne me connaît pas, hein ! »

Même s’il a été déçu d’avoir pris un vent de l’acteur, Gims comprend cette réaction, car il n’est pas connu aux États-Unis, et l’interprète de Jack Dawson dans le film culte Titanic ne le connait pas, mais le rappeur français reste fier d’avoir pu se retrouver face à lui et décrit sur cette folle anecdote.

Je sais qu’il ne me connaît pas, mais j’étais posé, je discutais, et il s’est mis entre moi et la personne avec qui je discutais, juste pour prendre un verre de champagne, quoi ! Rien à faire ! Il m’a poussé. Il m’a poussé ! Ouais, ouais, même pas ‘excuse me’, rien, moi j’avais mon verre… Et je vois que c’est DiCap ! C’est Leo, c’est un truc de fou.

Gims qui vient encore de s’attier les foudres de Booba pour son concert dans un centre commercial conclut sur cette mésaventure frustrante, ne pas bouder Leonardo Dicaprio et être toujours admiratif envers l’acteur, « Ça n’empêche que je kiffe toujours Leo, je respecte. Je peux comprendre, il était fatigué ».