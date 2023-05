Maeva Ghennam : sa réaction très cash aux attaques de Booba

Le torchon brule entre Maeva Ghennam et Booba ! Suite aux moqueries sur son physique du rappeur français exilé à Miami, l’influenceuse a décidé de répondre et n’a pas hésité à le traiter de « bouffon » en exprimant son mal-être face aux attaques du DUC ainsi qu’aux messages haineux à son encontre.

Nous vous en parlions en début de semaine, Booba s’est amusé de la chirurgie esthétique ratée de Maeva Ghennam et a ironisé sur les malheurs de la jeune femme pour faire la prévention sur ce type d’intervention chirurgicale dans le but de refaire une partie de son corps. « Merci à Maeva Ghennam d’exposer les dangers et les dérives de la chirurgie esthétique. Enfin là, c’est plus de la sidérurgie qu’autre chose » a lancé B2O sans aucune pitié envers l’influenceuse, suivie par des millions d’internautes avec des gros plans de la photo de l’affreuse cicatrice au bas de son nez.

Maeva Ghennam traite explicitement Booba de bouffon !

Face aux tacles à répétitions de Kopp, Maeva Ghennam a décidé de prendre la parole pour répliquer au rappeur dans une story et s’exprimer ouvertement sur cette cicatrice sur son visage : « Vous voyez la cicatrice que j’ai ? Pour moi, c’est vraiment un complexe. C’est le seul complexe que j’ai parce que c’est une cicatrice qui est au milieu de mon visage, et ça me complexe, car j’étais censé ne plus l’avoir, mais j’ai reçu un coup et ça s’est rouvert, du coup, je dois me refaire opérer ».

Maeva Ghennam s’est ensuite adressé directement à Booba dans la suite de la séquence en l’insultant pour avoir partagé des photos d’elle afin de rire de ses déboires. « Je vois que sur Twitter l’autre bouffon a reposté les photos de ma cicatrice. Il y a des gens qui se moquent de moi et franchement ça me fait trop de la peine parce que c’est vraiment un complexe. Quand je me regarde, j’ai l’impression de ne voir que ça », déplore la star de la téléréalité.

Très réactif sur Instagram et Twitter, B2O ne devrait pas laisser passer cette déclaration et sa réaction ne va sans doute pas se faire attendre bien longtemps.