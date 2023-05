Booba démonte sévèrement Poupette Kenza, « C’est atroce ce comportement »

« Ce monstre », en plein scandale, Poupette Kenza s’attire les foudres de Booba qui n’a pas a été tendre avec l’influenceuse devenue l’une des nouvelles cibles du rappeur français en guerre contre les influvoleurs. La jeune femme se retrouve accusée d’actes de pédop*rn*graphie sur son enfant et une plainte a été déposé à son encontre par une députée.

Booba s’agace contre Poupette Kenza qui affiche sa fille sur les réseaux d’une façon très discutable, ce qui a déclenché une vive polémique. Au mois de janvier dernier, B2O avait déjà dénoncé les agissements de la snapchateuse après son bannissement de l’application, elle avait obtenu le soutien de Rohff à cette occasion. À l’époque déjà, le DUC lui avait reproché de faire la promotion de produits pour l’hygiène intime sur ses réseaux dans une vidéo avec son enfant de 3 ans à ses côtés.

Booba traite Poupette Kenza de psychopathe

« Quand son rêve va s’arrêter à cette psychopathe, le réveil va être extrêmement brutal. C’est carrément atroce ce comportement. Ça va cesser sous peu. Les enfants, c’est sacré. Le karma va s’occuper de ce monstre » lâche B2OBA sur Twitter sans mâcher ses mots, en réaction à une vidéo de Poupette Kenza qui fait chanter à sa fille le couplet d’une chanson aux propos faisant référence à un acte se*uel, de quoi rendre furieux Kopp.

Quand son rêve va s’arrêter à cette psychopathe le réveil va être extrêmement brutal. C’est carrément atroce ce comportement. Ça va cesser sous peu. Les enfants c’est sacré. Le karma va s’occuper de ce monstre… #poupettekenza https://t.co/BYkn3eRoWb — Booba (@booba) May 25, 2023

La jeune femme qui a rencontré Rohff au mois de février dernier lors d’un concert d’Imen Es a également interpellé la députée Sarah Tanzilli avec son comportement sur la toile. La membre du parti Renaissance dénonce dans une intervention télévisée sur BFM le cyber-harcèlement qu’elle subit depuis qu’elle a signalé Poupette Kenza, elle déclare vouloir porter plainte et assure que son but est de protéger les enfants face aux actes pédop*rn*graphie.

« Je pense qu’au niveau où ils en sont, à parler d’eux et les mentionner n’est même plus utile, bien au contraire. Attendons que la justice s’occupe d’eux et laissons-les vagabonder dans les couloirs du vide », s’insurge Booba pour soutenir Sarah Tanzilli dans sa démarche en relayant un article du journal Lyon Mag sur cette affaire et pour qui les enfants sont sacrés.

En parallèle de son combat contre les actes répréhensibles des influenceurs, l’auteur d’Ultra vient de sortir un nouveau featuring avec le rappeur du 92i, Usky sur le single « 3.5.7« .

🇫🇷 FLASH | La députée Renaissance Sarah #Tanzilli dénonce le cyber-harcèlement qu’elle subit depuis qu’elle a signalé #PoupetteKenza. 👉 La députée a déclaré vouloir porter plainte contre l’influenceuse. pic.twitter.com/g7qF1Fs36p — Cerfia (@CerfiaFR) May 24, 2023

Je pense qu’au niveau où ils en sont parler d’eux et les mentionner n’est même plus utile bien au contraire. Attendons que la justice s’occupe d’eux et laissons les vagabonder dans les couloirs du vide… 🙌🏾 https://t.co/HkI4hACEXu pic.twitter.com/prFll6IHA9 — Booba (@booba) May 19, 2023