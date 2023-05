Slkrack et Coelho se chambrent après leur clash dans Nouvelle école

Le face-à-face entre Slkrack et Coelho dans la session des clashs de la Nouvelle école est un moment marquant de cette saison 2 de l’émission diffusée sur Netflix. Les deux rappeurs se sont chauffés gentiment sur Twitter après la mise en ligne sur la plateforme de l’épisode des battles.

Slkrack et Coelho se moquent de leur battle !

Les fans de la série à succès « La Nouvelle École » peuvent se réjouir, car la saison 2 tant attendue est enfin arrivée sur Netflix. Cette série captivante plonge les spectateurs dans l’univers complexe et intrigant de la découverte de la prochaine révélation du rap francophone avec comme pour la précédente édition SCH, Niska et Shay pour former le trio des jurés. Avec des rebondissements inattendus et des performances artistiques éblouissantes, la saison 2 de la « Nouvelle École » nous a déjà offert des moments cultes dont le duel entre Slkrack et Coelho lors des battles, le dernier nommé a réalisé une prestation impressionnante.

Le versus entre Slkrack et Coelho s’annonçait prometteur, le premier des candidats a manqué son passage en oubliant une partie de son texte, mais Coelho a fait le show avec des tacles violents envers son compère et bien placés. « Je crois que j’ai mangé mes fruits. DU GRAND DIVERTISSEMENT avec mon gars » s’est-il amusé à commenter sur Twitter avant que le perdant de leur battle ne réplique « on aurait du clasher à Burger King gros » avec d’un montage photo d’eux devant un restaurant de l’enseigne de fast-food.

L’échange s’est poursuivi dans la bonne humeur sur le réseau social, « Ils ont un MENU DRIVER là bas ? » a répondu Coelho, « we Shay, si je demande que Coelho rappe sur l’instru j’en fais trop ouuuuuuuuu ? » réplique Slkrack. Une discussion qui démontre que malgré leur clash une bonne ambiance a régné entre les différents du concours de la Nouvelle école.

Ils ont un MENU DRIVER là bas ?? 🤤 https://t.co/gLwa7HlcJ6 — Coelho (@coelhomayr) May 24, 2023