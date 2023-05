Ragnar Le Breton prend une leçon de Conor McGregor avec Ciryl Gane

Conor McGregor a donné une leçon de charisme à Ragnar Le Breton ! De passage à Cannes L’humoriste a rencontré le rappeur PLK et surtout la star de l’UFC accompagné de Ciryl Gane, il a immortalisé ce moment avec une photo publiée sur son compte Instagram tout en adressant un message à ses fans en légende de la publication.

Le cliché est devenu viral ! Du beau monde se retrouve ces derniers jours sur la Croisette, des nombreuses célébrités séjournent sur la ville balnéaire de la Côte d’Azur à l’occasion du festival de Cannes dont Conor McGregor. Le combattant de MMA a déjà pris un peu de bon temps l’année passée dans le sud de la France lors de ses vacances et il a croisé dans la rue un autre athlète de l’UFC, Ciryl Gane en compagnie de Ragnar Le Breton. L’humoriste français a relayé une photo de cet événement sur ses réseaux et a révélé l’échange insolite qu’il a eu avec l’Irlandais.

Conor McGregor se moque de Ragnar Le Breton

Dans son message, Ragnar Le Breton explique à ses fans prendre quelques jours de repos à Cannes pour se ressourcer avant la suite de sa tournée avec son spectacle baptisé « Heusss » : « Ma femme me dit depuis plusieurs mois va te détendre 3 ou 4 jours ça te ferait du bien ….et elle avait raison ! Batterie rechargée, prêt pour la tournée… J’en profite aussi pour vous dire merci …. Merci de soutenir et ça me rassure de voir que des gens sont dans le même délire que moi ».

II confie ensuite dans la suite de sa publication ce que McGregor lui a déclaré, le combattant de l’UFC n’a pas hésité à le taquiner : « Connor m’a mis une leçon de charisme hier, j’étais comme un enfant, il m’a demandé si j’étais irlandais, j’ai dit non ….il m’a répondu demande à ta mère si elle n’a pas voyagé en Irlande …..je ne sais pas comment je dois le prendre…. ».

Lors de cette rencontre, Conor McGregor a impressionné Ragnar Le Breton qui lui a peut être aussi livré quelques conseils pour les combats dans la cage en attendant l’organisation de son prochain face à face suite à l’annulation de son premier combat de MMA au mois de mars en raison au forfait de son adversaire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ragnar le breton (@ragnar_le_breton_)