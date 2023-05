Rohff dézingue Nadine Morano et Éric Zemmour, « Ces donneurs de leçons »

Gros coup de gueule de Rohff qui s’en prend à Éric Zemmour et Nadine Morano suite à la polémique autour du fils de cette dernière. Le rappeur du 94 n’a pas mâché ses mots dans deux tweets cinglants.

Cette semaine, Nadine Morano a fait parler d’elle dans la presse en raisin des déboires de son fils et cela n’a pas échappé à Rohff. Grégoire Morano s’est fait arrêter par les forces de l’ordre mardi après un accident sur l’autoroute A31, le jeune homme avait pris la fuite avant d’être testé positif à la cocaïne lors de son interpellation, le procureur de Nancy s’est exprimé publiquement sur cette affaire dans un communiqué.

Le parquet requerra qu’en attendant son jugement qui aura lieu le 20 septembre prochain, il soit placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de conduire un véhicule, obligation de soin et obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Grégoire Morano encourt 4 ans d’emprisonnement ainsi que 9000 euros d’amende s’il récidive. Dans un premier tweet, Rohff a relayé des articles de presse sur cette affaire pour s’indigner des politiciens qui souhaitent donner l’exemple à notre société, mais se retrouvent face à la justice pour des méfaits et cite aussi Éric Zemmour en rappelant aux internautes d’écouter son classique « Message à la racaille » paru en 2004 sur l’album « La fierté des nôtres« .

Après le fils Zemmour, le fils de Nadine Morano. Ces donneurs de leçons qui s’érigent en exemples de la société devraient plutôt balayer devant leurs portes avec leurs 60 balais. Quelle audace ! Je prescris mon son Message à la racaille avec cure de désintoxication à vos fils. Courage.

Rohff enchaine avec un second tweet sur les déclarations de Morano et Zemmour au sujet des parents de délinquants qu’ils veulent sanctionner pour les actes des enfants afin de d’exiger que cela s’applique également pour eux avec d’anciens propos du Président de Reconquête, « Mineurs percutés à Paris ‘Oui, il fallait percuter le scooter. Il faut punir les familles des délinquants français en supprimant les allocations familiales » puis de la députée européenne, « Quand les parents font preuve de défaillance, et bien à un moment, il faut les mettre face à leurs responsabilités. Les parents ont des obligations d’éducation, de surveillance, d’entretien de leurs enfants ». Housni commente en légende de la publication :

Nadine Morano, Éric Zemmour. Cette fameuse sanction réservée aux parents d’enfants qui glissent que vous réclamiez, elle s’appliquerait pour vous aussi ? ou Joker pour les élus ? Répondez directement au lieu d’envoyer vos fayots sous mes tweets.

Ni Nadine Morano, ni Éric Zemmour n’ont pris pas la peine de répondre aux messages de Rohff.

