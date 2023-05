Nouvelle école un échec ? Fresh répond très franchement

Alors que la diffusion de la saison 2 de Nouvelle École vient de démarrer et suscite déjà des nombreuses réactions avec quelques conflits également, Fresh, le vainqueur de la première édition de l’émission, s’est confié sur son expérience passée et s’il a pu avoir des regrets ou non sur cette aventure l’ayant fait connaitre au grand public.

Fresh n’a aucune déception !

Le 19 mai, Fresh a dévoilé la réédition de son dernier album « À l’abri » avec 10 nouveaux morceaux et trois invités, Frenetik, Leys et Naza sur le single BBM. Lors d’une interview promotionnelle avec le média HYCONIQ à l’occasion de la parution de ce projet, le rappeur belge est revenu sur son exposition acquise l’année dernière grâce à sa participation à Nouvelle École, ce qu’il lui a permis d’être numéro du Top Singles avec son tube « Chop » dont le clip a dépassé les 40 millions de vues.

Fresh s’est exprimé sur le fait de regretter d’avoir rejoint l’émission de Netflix pour se percer dans le rap et sur les critiques à son encontre. « J’ai pris un risque que je ne regrette pas. J’ai essuyé beaucoup de critiques sur ma légitimité, ma crédibilité en tant que rappeur dû au fait que j’ai fait Nouvelle École. », décrit-il avant de poursuivre sur le fait que ses détracteurs proviennent principalement des commentaires d’internautes sur Twitter et non du milieu de la musique, « Mais je pense qu’au final, ça m’a juste ouvert énormément de portes. Je pense que j’ai cassé certains codes. Et au final, si je dois me faire critiquer beaucoup sur Twitter, en sachant que ça fait grandir le mouvement rap, hip-hop, franchement allez-y. Il n’y a pas de problème. ».

Dans cet entretien, Fresh n’a pas fait de commentaire sur la deuxième saison de Nouvelle École, il a conclu sur sa propre expérience qui lui a énormément apporté dans sa carrière musicale, mais garde la tête sur les épaules et reste très lucide, « Au final, Nouvelle École m’a apporté énormément de choses. Et je ne regrette pas. On a aussi fait énormément par après. Le clip de “Chop” a également été réalisé de manière indépendante. Ce n’est pas Netflix qui nous a financés. ».