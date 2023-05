Booba acte la fin de Dala et Bilton, puis balance ses vérités

Les rappeurs du 92i Dala et Bilton ont quitté le label de Booba qui vient de donner l’explication sur la fin de sa collaboration avec l’un deux artistes pour faire taire les rumeurs sur le sujet et donner sa version des faits.

Après plus de 3 ans au sein de l’écurie du 92i, Bilton quitte le label avec un premier album à son actif nommé B.I.L paru au mois de mars sur lequel figure Booba en featuring sur le single Panenka qui fait suite à leur titre commun « Chicha Menthe« . L’artiste né à Châtenay-Malabry dans les Hauts-de-Seine ne va pas poursuivre son aventure avec le DUC comme producteur et vient même de l’unfollow sur Twitter ce lundi. En effet, Kopp a partagé un tweet pour confirmer la nouvelle, « Dala et Bilton ont « UNFOLLOW » Booba sur #Twitter…#FIN ».

Voici pourquoi Bilton ne travaille plus avec Booba

Les deux jeunes rappeurs ont décidé de ne plus suivre leur mentor. Pour Dala, l’information fait suite aux tensions avec Gato après des rumeurs de violences sur sa bookeuse, l’artiste haïtien l’a accusé d’être « un batteur de femmes » il y a quelques jours et Booba avait annoncé auparavant vouloir éclaircir cette affaire pour connaître la vérité alors que l’artiste ciblé par cette accusation n’a pas réagi. Ensuite pour Bilton, B2OBA s’est exprimé dans une vidéo publiée sur Instagram pour donner des précisions sur la fin de cette collaboration.

« Je vois du Bilton par-ci, du Bilton par là. On va faire court avant que tout le monde raconte sa fable, puisqu’il n’y en a pas vraiment » déclare Booba dans sa story en se filmant face à la caméra. « C’est parti sur des énigmes. Bilton n’est pas satisfait du travail qu’on a fait pour lui en tant que producteur. Tout simplement, il estime qu’on n’a pas assez fait pour lui donc humainement ça s’est mal passé. Donc nos chemins se séparent. C’est tout. Fin. », confie B2O pour mettre fin à cette histoire.

« Souvent les artistes ont tendance à prendre les producteurs pour responsables de leurs échecs ou leur petit résultat, mais ce n’est pas forcément le cas » se défend également Booba sur les éventuels critiques à son encontre et souhaite une bonne continuation à Bilton avec qu’il n’est pas en conflit.

Ce dernier n’a pas fait commentaire sur cette déclaration.

Booba parle de Bilton pic.twitter.com/6NC326szcy — ZERAP (@ZERAP_) May 30, 2023