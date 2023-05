Cédric Doumbé : impressionné, le coach de Khabib lâche une déclaration cinglante

L’avis tranché du coach de Khabib sur Cédric Doumbé !

Cédric Doumbé ne laisse personne indifférent dans le monde du MMA, l’entraineur de Khabib Nurmagomedov a livré son avis sur le combattant français avec une déclaration élogieuse envers celui qui s’apprête à faire ses débuts en PFL.

À l’occasion d’un podcast, Javier Mendez a livré son opinion sur « The Best » qui n’arrête plus de faire parler dans les médias en attendant son retour dans la cage programmé pour le 23 juin face à Jarrah Hussein Al-Silawi. Le coach de Khabib Nurmagomedov n’a pas hésité à faire une comparaison entre l’ancien champion de kick-boxing et Mike Tyson dans des propos qui vont faire plaisir à l’athlète français.

Un physique à la Mike Tyson !

« Le PFL ont un autre combattant que je connais et qui s’entraînait dans ma salle, Cédric Doumbé. C’est un vrai méchant », lance cash Javier Mendez avant de poursuivre, « ce gars est une machine de destruction ». L’entraineur de Khabib se dit très impressionné par le combattant français de MMA, « l’un des plus grands champions all-time du Glory et je te le dis tout de suite : peu importe qui se bat contre lui, vous allez avoir du pain sur la planche. Il n’est pas si grand que ça, mais il est costaud », avant d’ajouter que son physique ressemble un peu à celui de Mike Tyson.

Javier Mendez analyse également le style de Cédric Doumbé, « Il n’est pas très grand, mais il est puissant. Il est très rusé et il a une énorme confiance en lui, ce n’est pas pour rien qu’il en est à quatre victoires pour aucune défaite ». « Le PFL a frappé un grand coup en signant Cédric. Cédric est une recrue d’impact, je ne sais pas ce qu’ils vont faire de tout ce qu’ils ont, mais ils ont pas mal de gros talents à leur disposition », précise-t-il.

Le coach de Khabib va donc suivre de près les débuts de Doumbé en PFL le mois prochain.

