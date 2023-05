Aya Nakamura approuve Crystal de Nouvelle Ecole : la rencontre explosive qui fait sensation !

Aya Nakamura et Crystal dans les coulisses de l’AccorArena.

Ensemble, elles ont enflammé Internet.

Bien que Crystal ne remportera pas « Nouvelle École », son clash avec Shay l’a fait gagner en popularité. Effectivement, peu importe le vainqueur de l’émission, c’est elle qui récolte les bénéfices les plus intéressants pour le moment. Alors qu’Aya Nakamura terminait son dernier spectacle à l’AccorArena ce dimanche, une vidéo des coulisses a capté l’attention des internautes. On y voit la chanteuse en compagnie de Crystal, et les deux artistes semblent très proches.

Naturellement, les utilisateurs de Twitter ont été surpris par cette proximité, voire par cette amitié, et certains ont conclu qu’Aya Nakamura agissait ainsi contre Shay.Lorsque Crystal a publié « Something is comin » sur son compte Instagram, Internet s’est encore plus emballé. Bien sûr, nous ne savons pas où cela la mènera, mais il est indéniable qu’elle gère parfaitement l’après-« Nouvelle École », même si elle n’a fait qu’une brève apparition dans l’émission. Une présence marquante, certes, mais de courte durée.