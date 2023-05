GMK casse internet en offrant sa magnifique Audi RS6

L’énorme annonce de GMK a rendu fou les internautes ! Le célèbre vidéaste résidant à Monaco suivi par près de 4 millions d’abonnés sur Instagram et 1,89 million de fans sur Youtube vient de faite un buzz énorme.

Le Youtubeur a récemment lancé un concours qui a suscité une énorme excitation parmi les internautes et pour cause, il met en jeu rien de moins que l’un de ses bolides, une Audi RS6, découvre les détails de cette incroyable initiative de GMK. Au fil des années, de nombreux créateurs de contenus ont réussi à se démarquer dans divers domaines tels que le sport, le lifestyle ou encore la musique. Mais lorsqu’il s’agit d’expertise automobile, GMK est sans conteste une référence en France avec une popularité croissante sur ses réseaux.

GMK a lancé un concours complètement fou et ça cartonne

Régulièrement, le vidéaste impressionne ses followers en présentant différents bolides dans des vidéos qui font rugir le moteur et enflamment nos écrans. Parmi ses réalisations les plus remarquables, on se souvient notamment de sa course contre un avion aux côtés d’Inoxtag. Afin de remercier sa communauté pour sa fidélité sans faille, il a vu les choses en grand en lançant un concours exceptionnel. Et quelle meilleure récompense que de proposer de remporter la fameuse Audi RS6 qui l’a fait connaitre.

« On te fait gagner cette RS6 gratuitement, peut-on lire. Pour participer c’est super simple : like cette photo, follow @celio_benormal @gmk001, identifie 3 amis et commentaire et partage ce post en story. C’est gratuit et plus, tu commentes plus, tu as de chance de gagner » décrit GMK pour lancement de ce concours en collaboration avec Celio. Cette annonce suscite un engouement de dingue auprès des internautes avec 1,5 million de « J’aime » en 48 heures et encore mieux au niveau des réactions avec 2,6 millions de commentaires.

Face à la folie de ce jeu, GMK a révélé qu’il peut battre sur Instagram le record de la photo de Lionel Messi avec la Coupe du Monde, il affirme pouvoir obtenir avoir le cliché le plus commenté au monde sur le réseau social, « Si on bat un record du monde ensemble, je partagerai le chèque par le nombre de commentaires et chacun aura sa part ». Le Youtubeur a ensuite posté une capture d’écran de la publication du champion du monde argentin qui a cumulé 75 millions de « Like » et 2 millions de commentaires, un dernier chiffre dont il se rapproche effectivement.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par GMK 🏎 (@gmk001)