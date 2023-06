Ce titre de sa discographique que SCH ne supporte plus

Le rappeur marseillais fait une sacrée révélation ! SCH confesse sur l’un de ses célèbres morceaux ne plus pouvoir l’écouter et en explique la raison.

Ces dernières années SCH s’est imposé comme une figure incontournable du rap français avec son flow unique et aux textes percutants, il a marqué les auditeurs avec des projets à succès tels que « A7« , « Anarchie » et « JVLIVS » Tome 1 et 1, le Marseillais a réussi confirmer son statut d’artiste talentueux et singulier dans l’industrie musicale. Le « S » compte désormais des nombreux classiques dans sa discographique et morceaux qui ont marqué les fans de rap, mais l’un d’entre eux n’est pas plus audible pour l’artiste.

Dans l’entretien pour le programme Backstory disponible sur Spotify, SCH confesse ne plus vouloir entendre l’un de ses titres extrait de l’album « Deo Favente » paru 2017, le single en question se nomme « La nuit », c’est un morceau produit par Katrina Squad sur un sample de « Tango to Evora » de Loreena Mckennitt, il s’agit en hommage à son papa dans lequel il s’essaye à faire de la variété française.

« C’est un morceau que je ne peux pas écouter. Depuis que je l’ai fait, j’ai dû l’écouter trois fois. Et je ne peux vraiment pas l’écouter. C’est pour lui, il est à lui », confesse SCH puis explique, « c’est par respect pour les disques qu’il m’a donnés à écouter, continue SCH en racontant l’approche du morceau. Et aussi par respect pour ce que lui aimait. Je n’aurais pas pu faire de la trap en rendant un hommage comme La nuit ».

SCH s’est aussi exprimé sur l’intro du single Himalaya lors de cette interview, « Toute ma vie, j’ai vu mon père se lever aux aurores, rentrer tard et c’est le majeur souvenir que j’ai de lui. Ça a généré comme une forme de rancune vis-à-vis de tout ça. Ça a fait ce que j’ai écrit aujourd’hui, mais j’ai l’impression qu’il a donné sa santé pour servir des instances plus élevées que la sienne ».