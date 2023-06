Ciryl Gane passe un message à GMK

Avec son jeu-concours qui fait un buzz de malade, GMK vient d’obtenir un soutien de poids suite au message de Ciryl Gane prêt à lui apporter de la force afin de battre un record du monde.

Suivi par plus de 1 million de followers sur Instagram, Ciryl Gane se fait plutôt discret depuis sa déroute face à Jon Jones, mais reste actif sur ses réseaux. Le combattant de MMA vient d’annoncer sa participation au match de foot des héros le 6 juin prochain au Stade Bollaert avec le team Unicef face aux légendes du Racing Club de Lens dans une rencontre regroupant des anciennes gloires du foot, ainsi que des célébrités du sport et du monde du spectacle dont le but est de collecter des fonds pour de financer le fond pour l’Association de Défense des Droits de l’Enfance. Le pratiquant français d’arts martiaux mixtes a aussi partagé la dernière publication de GMK qui enflamme la toile.

Le célèbre Youtubeur automobile a lancé un concours pour faire gagner son Audi RS6 il y a quatre jours et ne s’attendait pas à un tel engouement des internautes. GMK a fait exploser le compteur des « J’aime » avec plus d’1,5 million de réactions sur sa publication, il est même en passe de battre un record sur Instagram avec le nombre des commentaires, dont le chiffre vient de dépasser les 3 millions, et le record du monde est de 3,9 millions de commentaires sur une photo d’un œuf publiée en janvier 2019.

Pour remporter le bolide, les internautes peuvent aimer, commenter ou partager dans une story la publication sans aucune limite. Ciryl Gane a apprécié la démarche en précisant que ce n’est pas pour gagner la voiture, mais pour soutenir l’influenceur, « MDR les gars ! Si je repartage la story du frérot GMK ce n’est pas pour jouer à son concours MDR, mais pour pousser le jeu concours et pour péter le score des stats d’instagram avec Celio. Donc, tentez votre chance vous aussi ! », explique-t-il dans sa story pour aider GMK afin de donner encore plus de visibilité à ce concours.