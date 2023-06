Niska et Shay confessent les pires choix dans Nouvelle école

Une élimination en particulier a marqué Niska lors de la première saison de Nouvelle école alors que pour Shay c’est lors du tournage de la deuxième saison qu’un candidat l’a touché. Les deux membres du jury se sont confiés sur les éliminations les plus difficiles de l’émission tout comme SCH.

B.B. Jacques et WarEnd auraient pu espérer mieux selon Niska et Shay

Nouvelle école, c’est l’une des émissions phares de Netflix, la programme offre aux jeunes rappeurs francophone en herbe de faire valoir leurs talents et de tenter d’obtenir un nom dans l’industrie musicale. Cette émission captivante met en avant la créativité, l’authenticité et les histoires personnelles des participants, offrant aux spectateurs une immersion passionnante dans l’univers du rap émergent, le vainqueur remporte la somme de 100 000 euros pour lancer sa carrière. Fresh La Peufra a gagné la première saison et Yuz Boy vient de lui succéder, les deux chanteurs ont été choisis par le trio de jurés Niska, Shay et SCH.

Les stars du rap francophone se sont exprimés sur cette expérience au micro de Mouv’ pour savoir qu’elle a été la décision la plus difficile à prendre sur les deux saisons, « Je pense que c’est B.B. Jacques » déclare Niska sur l’élimination de B.B. Jacques dans la saison 1, « C’était dur parce qu’il avait vraiment un gros, gros niveau. Et malheureusement, à l’épreuve des clashs, la sélection s’est faite naturellement ».

Shay de son côté cite WarEnd, éliminé lors de la saison 2, un avis que partage SCH, « Tous les moments sont difficiles. Toutes les prises de décisions compliquées, comme WarEnd aux clashs, sont des moments hyper difficiles. Parce que tu te dis que forcément, ça va laisser des gens sur leur faim et leur frustration. Et ça nous frustre aussi » explique le rappeur marseillais.

L’élimination prématurée de WarEnd lors des battles a d’ailleurs fait débat sur les réseaux sociaux, les internautes ont pris la défense du jeune artiste pour qu’il soit repêché, mais cela n’a pas été le cas et c’est Yuz Boy qui a triomphé lors du final.