Bilton répond à Booba sur les tensions avec le 92i

Bilton accuse Booba et son équipe de ne pas l’avoir respecté, il confirme son départ du 92i. Le jeune rappeur a toutefois tenu à briser le silence face à la récente déclaration de Kopp à son encontre afin de donner sa version des faits sur ce différend avec son ancien label.

Deux membres du 92i viennent de quitter le label de Booba. Dala tout d’abord pour une sombre affaire de violence contre une femme et Bilton. Ce dernier s’explique sur le choix de se séparer du 92i en réponse aux propos en début de semaine de B2O. « Concernant le fait que j’ai quitté le 92i, j’entends dire petits résultats, échec, qu’il ne faut pas tenir responsable la production » déclare l’interprète de « Chicha menthe » sur ce départ dans une vidéo diffusée sur ses réseaux.

Bilton dénonce un manque de respect de Booba

Bilton a ensuite développé le fond de sa pensée sur ce conflit avec le 92i, « Je leur demande un truc, ils mettent 10 ans à le faire. Limite ils s’en battent les coui**es. Tu leur dis, ‘ouais ça plus tard’. Moi, je les respecte, je ne me sens pas respecté. Donc c’est normal qu’il y ait de la frustration. C’est normal qu’humainement ça ne passe plus ». Même s’il critique la manière d’agir du label, il précise ne pas vouloir s’embrouiller avec ses anciens producteurs, ni avec Booba.

« Bref, maintenant, c’est fini, ils font leur chemin, je fais le mien tant que ça reste dans le respect. C’est mieux pour tout le monde. Paix sur vous », a conclu Bilton pour mettre fin à ce dossier alors que Booba a assuré de son côté que son artiste n’était pas satisfait du travail réalisé avec lui, déplorant qu’ils n’ont pas assez fait pour le soutenir. « Ça s’est mal passé. Nos chemins se séparent, c’est tout fin », a assuré le DUC pour clore le sujet.

La réponse de bilton..

perso je trouve qu’il n’a pas tord

Le fait de ce sentir de côté c’est la fierté de l’homme qui en prend un coup il a bien fait. @Bilton92_ @booba pic.twitter.com/CdjcWX9Gux — So 🏴‍☠️🇩🇿 (@Lagratte_92i) May 30, 2023