Booba : Ce rappeur le défi dans un combat de rap légendaire

« Je sais que c’est un compétiteur », Makala provoque Booba pour un duel de rap ! Le rappeur suisse s’est exprimé sur B2O, à l’occasion d’une conférence de presse avant son concert programmé à l’Olympia et a lancé un défi au Boss du Rap Game qui pour le moment n’a pas donné suite à cette déclaration.

Alors qu’il ne compte plus le nombre de ses ennemis dans le rap francophone, la liste ne cesse de s’allonger, Booba vient d’être ciblé par les propos d’un rappeur nommé Makala qui a ouvertement fait part de son souhaite de l’affronter dans un face à face musical afin de savoir qui est le meilleur rappeur et il n’a mâché pas ses mots pour essayer d’obtenir une réaction du DUC.

Makala veut affronter Booba !

« Je défie Booba et déclare que la nouvelle ère de la Piraterie peut commencer », clame Makala puis s’explique, « Je sais que la compétition est rarement assumée dans le game. Pourtant, quand tu écoutes les sons, il y a tout le monde qui dit qu’il fume tout le monde. ». Il demande ensuite à la caméra de le fixer pour annoncer son envie de se frotter en musique à Booba, « Devant vous tous, je vais défier Booba. Je défie Booba devant tout le monde. Caméra, filmez ». Le rappeur assure ensuite que B2O est un compétiteur qui « a la dalle » et s’ennuie, il veut rallumer la flamme.

Déterminé, Makala décrit même les détails de son idée pour les départager avec la réalisation d’un morceau sur la même instru sans autotune sur lequel chacun pose un couplet. « Lui et moi, on rappe. Et on regarde qui est le plus fort à l’heure actuelle entre lui et moi ». L’artiste suisse annonce ensuite un combat de légende entre eux et vouloir guider Booba vers la sortie, « Il faut un combat légendaire. Je sais qu’il a ça en lui, et je sais que je l’ai aussi d’une certaine manière grâce à lui. Donc aujourd’hui, il m’a permis de commencer le rap, j’aimerais aussi le guider gentiment vers la sortie ».

Booba n’a pas encore réagi à cette proposition insolite de Makala.

Je défi Booba et déclare que la nouvelle ère de la piraterie peut enfin commencer. 🏴‍☠️😁 (Conférence de presse avant L’Olympia) pic.twitter.com/m5f93tif00 — MADARA (@Makalapiscine) May 30, 2023