Sadek métamorphosé physiquement, il révèle son impressionnante perte de poids

Dans sa dernière interview en marge de la promotion de son prochain opus, Sadek se confie sur son incroyable perte de poids, il a perdu 98 kilos ! Avant la parution de son projet « Ouvert tout l’été », l’artiste du 93 s’est exprimé pour le média Legend sur sa nouvelle apparence physique.

L’impressionnante transformation physique de Sadek

Il y a quelques semaines, Sadek avait révélé se préparer pour sa tournée à venir dans toute la France et pour cela, il s’est mis dans une condition physique optimale pour performer sur scène, « Je n’ai pas maigri pour l’esthétique, j’ai maigri parce que je veux devenir le meilleur artiste sur scène de France. Vous le verrez sur notre petite tournée ». Lors d’un entretien avec Guillaume Pley, le rappeur est revenu sur ce changement physique qui a impressionné le public et il a expliqué avoir été en double obésité morbide dans sa jeunesse jusqu’à l’âge de 20 ans.

« Je mangeais trop, pas de sport et pas d’hygiène de vie. J’avais comme une obsession compulsive pour la nourriture, je mangeais mal, vite et n’importe quoi. » confesse Sadek avant de raconter s’être fait opérer avec la mise en place d’un sleeve puis de décrire cette intervention chirurgicale qui réduit l’estomac, « On te donne comme une seconde chance et tu repars avec un estomac de bébé. Et après, il peut se développer en fonction de ce que tu en fais ».

Cette opération a permis à Sadek d’avoir une deuxième chance dans sa vie pour se reprendre en main sur son état de santé alors qu’il pesait 198 kilos. « Je ne pouvais même plus me peser sur des balances classiques. C’était vraiment comme dans un cartoon, ça inscrivait, erreur. Je commençais à être connu, c’est le moment où j’avais fait le son Mektoub qui était mon 1er son qui avait un peu marché » avoue-t-il sur le début de sa carrière dans la musique et son premier titre ayant eu de la notoriété auprès des auditeurs.