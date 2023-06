Rohff tacle la Mafia K’1 Fry sur le manque de reconnaissance

Rohff vient de pousser un gros coup de gueule contre la Mafia K’1 Fry suite l’organisation d’une célébration des 20 ans du morceau culte, « Pour Ceux », l’événement a eu lieu ce vendredi 2 juin, là où tout a commencé, selon la description du communiqué, dans le grec Chez Coco à Vitry qui avait accueilli les membres du groupe pour le tournage du clip en 2003.

Sur les réseaux sociaux officiels de la Mafia K’1 Fry, l’information a été annoncée cette semaine d’une fête pour les 20 ans du clip « Pour Ceux » extrait de l’album « La cerise sur le ghetto » paru en 2002, sauf que Rohff ne semble pas avoir été convié à cet événement et a déploré cet oubli pour dénoncer un manque de reconnaissance envers sa carrière.

Rohff s’en prend à Mafia K’1 Fry pour l’avoir oublié !

« Moi aussi, j’ai œuvré par ma voix, ma musique, mes classiques, mes showcsases, mes concerts, mes embrouilles, mes coui**es, mes épreuves », mon histoire à l’entretien de la réputation de la Mafia K’1 Fry depuis 1995 et la voir se ringardiser et tomber, si bas ça fait mal. C’est gênant. Le cuir à 800€ (trop cher), on m’en a pas avisé donc je ne porterai pas. J’aimerais qu’on offre celui qui me revient de droit lol », déclare tout d’abord Housni dans une story Instagram au sujet de la réédition limitée de la vente du blouson emblématique porté par les rappeurs du collectif.

« Fêter les 20 ans dans un grec sous prétexte qu’il apparaît dans le clip de Pour ceux, c’est réducteur comparer à tout ce que ça représente » poursuit Rohff sur l’anniversaire du clip du single « Pour Ceux » puis précise, « Exploiter le nom Mafia K1 fry sur le dos de ceux qui ont fait le plus gros boulot depuis tant d’années avec si peu de classe de gratitude et de respect ne me donnera jamais envie de me rabibocher avec qui que ce soit et les principes passent avant le business ici ».

« Ça joue les neutres, ça partage par les ablums, les clips, même pas un mot quand on est au hebz mais ça utilise mes sons, mes refrains, pour attirer les gens dans un grec. Arrêtez vos bétises, wallah faites les fiers jusqu’au bout. », conclut Housni dans une autre story avec les images de cette fête en rappelant qu’il a également posé un couplet sur ce titre devenu un classique du rap français.

