Booba se moque des débuts de Kaaris qui clash Sinik avec une vidéo embarrassante

Le gros dossier compromettant sorti par Booba sur Kaaris ! L’auto-proclamé boss du rap game continue de s’attaquer à son rival Riska avec un ancien clip de ce dernier retrouvé dans ses archives pour le ridiculiser.

En effet, le DUC a encore tenté de provoquer le rappeur de Sevran et poursuit le clash même en l’absence de réaction depuis plusieurs mois de son ennemi. Booba a partagé dans un tweet un ancien clip de Kaaris à ses débuts dans la musique lorsque son nom de scène était encore Charismatic avec le visuel du single « Orange Selecta » dans lequel il tacle Sinik avec la phrase, « Sinik montre nous ton c*l qu’on voie la trace du maillot ». Cette chanson sortie en 2005 n’est pas disponible sur les plateformes de streaming et B2O a réussi à trouver le clip du morceau dans ses dossiers.

L’ancien clip dérangeant de Kaaris…

À lire aussi : Kaaris aurait prémédité la rixe d’Orly, Booba lâche une preuve compromettante

Dans le clip qui n’est pas disponible sur la chaine officielle de Kaaris mais qu’un Youtubeur a mis en ligne en 2013, le rappeur Sevranais sans sa barbe s’en prend à Youssoupha, Diam’s, Sinik, Dj Kore et aussi à Booba avec des sacs à poubelle qu’il jette aux ordures qui portent les noms de ces artistes et sur l’un apparait l’inscription « Le météore », un des ex-surnoms de B2O. « Oh le doss !« réagit Kopp en légende de sa publication.

La vidéo a indigné les fans de Booba qui se sont étonnés de découvrir que Kaaris a clashé le DUC avant de collaborer avec lui pour se faire connaitre du grand public et de lancer sa carrière de rappeur, notamment avec le succès de leur collaboration sur le titre « Kalash » et l’invitation sur la mixtape Autopsie Volume 4 pour le single « Criminelle League ». « Booba t’as vraiment donné de l’existence à kaaris », « Il copiait booba mais c’est raté, heureusement que tu lui a présenté therapy et que t’a été son père après », « J’ai cru voir un Kaaris rapper comme booba », « C’est clairement copié sur B2o le flow » peut-on lire dans les commentaires des internautes en réaction à ce dossier.

En réponse aux récentes rumeurs d’une réconciliation, Kaaris a ouvert la porte à cette possibilité au micro de la radio Skyrock en assurant qu’il est possible de tourner la page sur ce conflit sauf que Booba a confirmé qu’aucune paix n’est envisageable entre eux et que les rumeurs sont des fausses informations lancées par les médias pour faire le buzz.