PLK a eu très chaud sur scène, le rappeur s’est enflammé

Grosse frayeur pour le rappeur français, PLK a failli prendre feu sur scène lors de son concert au festival les Paradis artificiels à Lille ce weekend.

Après le succès de son nouvel EP baptisé 2069’ certifié Or en moins de deux mois, notamment grâce au succès des singles « Demain » et « Nouvelles », PLK retrouve son public cet été avec une tournée des festivals, mais son passage à Lille aurait pu mal se terminer et écouter sa série de concerts à venir, heureusement, il a évité le pire. En effet, pendant sa performance sur scène, un petit spectacle pyrotechnique l’a accompagné sauf que le rappeur n’a pas anticipé qu’une flamme allait jaillir du sol à côté de lui.

Les images sont impressionnantes, PLK a pris feu en plein concert !

À lire aussi : PLK devient milliardaire en…

Comme le révèlent les images relayées sur les réseaux par les spectateurs, le bras droit de PLK s’est retrouvé en plein dans les flammes, effrayé par l’apparition soudaine du feu sur la scène, le membre du groupe Panama Bende a tout de même poursuivi son concert sans aucune interruption et a réagi à ce petit incident sur Twitter en réponse à un internaute qui a partagé la vidéo avec le commentaire, « PLK, il a failli finir cramé sur scène ». « Biafine depuis hier soir, on ne va pas se mentir » a-t-il répondu avec des émojis morts de rire pour rassurer le public que tout va bien et s’amuser de ce gros coup de chaud l’ayant causé des petites brûlures soignées avec de la crème.

Biafine depuis hier soir on va pas se mentir 🤣😭 https://t.co/gElMSeU3AA — PLK 2069′ (@PLK75) June 4, 2023

« C’est par le Feu si je péris… » @PLK75 pic.twitter.com/t7HcJSN60D — OG LOC BBY (@OGLOCBBY) June 4, 2023