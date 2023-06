Nekfeu milliardaire avec Les Étoiles Vagabondes

L’album Les Étoiles vagabondes de Nekfeu fête ses 4 ans aujourd’hui et le projet a fait récemment entrer encore un peu plus l’ancien membre du groupe 1995 dans la légende du rap français avec un nouvel exploit que seulement trois autres projets de rap en France ont réalisé.

Nekfeu rejoint PNL et Ninho dans le club des milliardaires !

Absent médiatiquement, cela n’empêche pas Nekfeu de poursuivre son ascension même sans aucune actualité et son dernier album solo est toujours aussi populaire auprès des auditeurs même quatre années après sa parution comme les chiffres le prouvent. Ken Samaras a marqué l’année 2019 avec la sortie de l’album « Les Étoiles vagabondes » le 6 juin, son troisième album solo après les projets « Feu » et « Cyborg ». Cet opus a été accompagné d’un film-documentaire sur sa conception et suivi d’une nouvelle édition le 21 juin avec son « Expansion » pour un total de 34 morceaux.

Rapidement, cet album de Nekfeu connait un énorme engouement chez les auditeurs avec la certification de disque de platine décroché en deux semaines puis en seulement un mois, 200 000 ventes. Par la suite, en moins d’une année d’exploitation, l’opus est certifié disque de diamant. Cette semaine, quelques jours avant de fêter sa date d’anniversaire, le projet a encore franchi un nouveau seuil historique, LEV a atteint le chiffre symbolique du milliard de streams sur Spotify grâce notamment au single « Tricheur » avec Damso (103 000 écoutes), « Dans l’univers » avec Vanessa Paradis (97 000 streams), « Elle pleut » avec Nemir (89 000 écoutes).

Uniquement trois autres albums de rap français ont réussi cet exploit, le groupe PNL avec les albums « Deux Frères » et « Dans La Légende » ainsi que Ninho avec « Destin« .

🎈Nekfeu dévoilait son album « Les étoiles vagabondes » il y a 4 ans Le projet a atteint le milliard de streams Spotify il y a quelques jours… 🌟 pic.twitter.com/97m3CA8wfH — RAPLUME (@raplume) June 5, 2023