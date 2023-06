Aya Nakamura : la décla’ trash de Nicoletta abasourdie, « c’est affreux »

Aya Nakamura ne laisse personne dans l’indifférence et malgré sa popularité grandissante, elle se retrouve fréquemment sous les feux des critiques, comme le démontre la dernière déclaration fracassante de Nicoletta à son encontre.

Sans pitié, Nicoletta détruit Aya Nakamura !

Les propos très durs de Nicoletta n’ont pas encore suscité de réaction de la part d’Aya Nakamura pourtant habituée à répliquer aux remarques négatives à son sujet et elle sait que plaire à tout le monde n’est pas une tâche facile même si sa notoriété ne cesse de s’accroître ces dernières années.

L’artiste franco-suisse de 79 ans s’est confiée dans un entretien avec Télé-Loisirs sur l’interprète du tube Djadja et elle n’a pas été très tendre en affirmant que la chanteuse française la plus écoutée dans le monde actuellement ne sait pas chanter avec ses paroles trop vulgaires ou encore qu’elle renvoie une mauvaise image aux jeunes et déplore sa façon de danser trop se*y à son gout.

Elle ne chante pas bien, elle remue son derrière sans arrêt et dit : ‘Fallait laisser votre daron au vestiaire.’ Mais c’est affreux ! Elle frôle son se*e sans arrêt. Ce n’est pas bien, parce que ce sont des mômes qui viennent l’écouter. Je suis abasourdie par Aya Nakamura, c’est un produit aberrant pour moi, ce n’est pas de la musique mais de la vulgarité !

Aya Nakamaura n’a pas pris la peine de répondre à Nicoletta et entame sa tournée des festivals 2023 le weekend prochain à Dijon au VYV Festival avant d’enchainer des dates dans toute la France, en Belgique, en Suisse, au Portugal ainsi qu’au Canada.

Article à découvrir : Aya Nakamura atomise Kev Adams qui est très affecté par ce clash