MC Jean Gab’1 : « Booba mérite son titre de N°1, Kaaris c’est du plagiat »

Quand MC Jean Gab’1 juge le rap français, ça fait très mal ! L’ancien rappeur s’est exprimé sur la nouvelle génération de rappeurs et des rappeurs dont il n’est clairement pas fan avec des gros tacles contre Shay et Kaaris, mais a fait l’éloge de Booba en étant admiratif de sa longévité ou encore de Jul.

Booba est le meilleur rappeur français selon MC Jean Gab’1 !

Même s’il ne fait plus de musique, MC Jean Gab’1 continue de faire parler avec sa nouvelle passion, le Street Workout dont il assure la promotion sur ses réseaux ou dans les médias, il est d’ailleurs plus en forme que jamais à l’âge de 55 ans. De passage dans les locaux de GQ France, il s’est prête au jeu du concept de l’émission, de juger le rap français en se frottant à la playlist du Versus. L’ancien champion de France de tractions en 2012 a donné son avis sur les singles « À la base » de PLK, « L’odeur de l’essence » d’Orelsan, « DZ » du duo Doria et Kofs, « Jolie » de Shay, « Am stram gram » de Chilla, « Opinel 12 » de Davinhor, « O Nono » de Le Juiice en featuring avec Meryl, « Bleu bombay » de Vicky R, « Guérison » de So La Lune puis pour finir « Si je savais » » de Tiakola et « Variant » de Booba.

Même s’il a clashé Booba en 2003 dans le titre culte « J’t’emmerde », MC Jean Gab’1 a confié très honnêtement l’avoir attaqué parce que c’est le numéro 1 et dans le but de faire le buzz, mais qu’il a le mérite d’avoir réussi à se renouveler à la différence des autres anciens rappeurs pour être toujours au top après 25 années de carrière. « Il mérite son titre de meilleur rappeur français, il y a Booba et il y a les autres ». Dans la suite de sa déclaration, l’ancien rappeur critique sévèrement la nouvelle génération de rappeurs qui ne défend rien et dont les paroles n’ont plus de sens, ne font passer aucun message, n’a rien d’innovant et cible aussi Kaaris qui est un plagiat des rappeurs américains selon son avis.

MC Jean Gab’1 s’en prend aussi aux rappeuses françaises et s’amuse à les imiter, notamment Shay ! Cette séquence devrait faire le bonheur de Booba qui ne doit pas s’attendre à recevoir des compliments de son ancien rival dans le rap game.

MC Jean Gab’1 parle de Booba , Kaaris… et du rap français pic.twitter.com/FukY8rpnww — ZERAP (@ZERAP_) June 7, 2023