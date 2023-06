Booba atomise Franck Gastambide sur Medellin, « Que des daubes »

Booba est toujours très remonté contre Franck Gastambide depuis sa série sur le rap français « Validé » et a décidé de démolir une nouvelle fois le réalisateur français pour son nouveau film Medellin qui est pourtant un succès auprès des spectateurs. Le long métrage ne plait pas au DUC, mais connait un triomphe international.

Depuis plusieurs jours, Franck Gastambide assure la promotion de son dernier film Medellin en compagnie de Ramzy Bedia qui a révélé une anecdote de tournage sur sa rencontre avec Mike Tyson l’ayant giflé à sept reprises pour les besoins d’une scène. Le long métrage est disponible en streaming sur Prime Vidéo et s’annonce comme succès au niveau de son audience, la comédie française a réussi l’exploit de prendre la 1ʳᵉ place sur la plateforme de vidéos à la demande dans 54 pays avec notamment une seconde place aux États-Unis. Cette performance n’est pas du gout de Booba qui a relayé les critiques négatives des spectateurs sur le film avec les notes attribuées très mauvaises.

Franck Gastambide prend très cher de la part de Booba, ça clash fort !

Dans story Booba a posté la fiche du film sur Allociné, il obtient une notre honorable de 2,8 sur 5 de la presse, mais la moyenne de notes des spectateurs n’est que de 2/5, « Franck Gastambide, t’es un des plus escrocs du métier, c’est scandaleux. Que des daubes. Pourtant t’es HPI nan ? », décrit le message de Kopp. D’après l’avis de B2O tous les films et les séries du réalisateur français sont nuls tout prenant soin de rappeler au passage qu’il est Haut Potentiel Intellectuel. Le rappeur du 92i enchaine avec une vidéo d’une cascade ratée pendant le tournage du film, la scène s’est terminée en accident, « Arrêtez de lui donner des budgets, c’est plus possible » s’agace l’auteur d’Ultra en légende.

Booba ajoute dans une autre publication au sujet de Medellin que c’est une « abomination cinématographique » alors que Franck Gastambide s’est de son côté félicité des premiers retours des chiffres de son long métrage. « NUMÉRO 1 MONDE, c’est magnifique ! Merci pour vos messages qui arrivent dès quatre coins de la planète » s’est satisfait l’acteur sur son compte Instagram.

Ce n’est pas la première fois que Booba s’en prend à Franck Gastambide, depuis sa série « Validé », le réalisateur s’attire fréquemment les foudres du rappeur en l’accusant de s’être inspiré de son single « Validée » avec Benash ou encore de l’organisation de son octogone avec Kaaris dans un épisode dans lequel le personnage principal se retrouve piégé par son rival en direct dans TPMP. Le DUC ne semble pas prêt de lâcher l’affaire.