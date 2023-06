« C’était un fils de pu*e », quand La Fouine dézingue son…

Les fans de La Fouine attendent toujours son retour en musique, il prépare une tournée et s’active sur les réseaux pour rester proche de son public, ses publications ainsi que ses stories ne manquent d’ailleurs pas de faire parler sur la toile pour les faire patienter.

La Fouine se moque de lui plus jeune et clash son coiffeur !

Ces derniers temps, Laouni a surpris les internautes avec son physique qui ne cesse d’impressionner alors qu’il poste fréquemment des images de ses séances à la salle de sport. Depuis le début de sa carrière, l’apparence de La Fouine a totalement changé, plusieurs photos affichent sa prise de masse loin de son corps maigrichon avec sa barbichette de sa jeunesse avant d’être célèbre.

Enfant, La Fouine avait également un style radicalement différend de celui d’aujourd’hui et ne l’assume pas entièrement, il préfère rejeter la faute à son coiffeur de l’époque. En effet, dans l’une des récentes publications Instagram, le rappeur du 78 a publié un cliché de lui plus jeune avec une coupe à la brosse, « Mon coiffeur était un vrai fils de p****, les oreilles…« ajoute-t-il en légende pour s’amuser de son look et mettre en cause le choix de son coiffeur qu’il accuse d’avoir raté sa coupe de cheveux.

« The Fresh Prince of Bel-Air. will fouiny smith« commente également La Fouine pour se moquer de lui-même en se comparant à Will Smith dans la série le Prince de Bel-Air dans laquelle l’acteur américain arborait une coupe de cheveux similaire.

À découvrir aussi : La Fouine affiche encore son physique fou, Booba réagit pour le démonter

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LA FOUINE (@lafouine78)