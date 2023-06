SCH et Niska se moquent de Shay

SCH et Niska ce sont trop des gamins, ils s’amusent à imiter Shay dans une interview pour la saison 2 de Nouvelle école, la séquence vaut le détour, c’est à mourir de rire. Heureusement la rappeuse belge a pris tout cela avec beaucoup d’humour, elle a préféré en rire.

La saison 2 de la Nouvelle école s’est conclue avec le triomphe Yuz Boy désigné vainqueur par les trois jurés de l’émission, Niska, SCH et Shay. Un autre candidat s’est également démarqué lors de l’épreuve finale avec l’interprétation de son morceau « Finale » qui a fait son entrée dans les Top Singles cette semaine et se positionne dans les 10 morceaux les plus écoutés en France sur les plateformes de streaming. Le trio formant le jury du programme de Netflix poursuit par ailleurs la promotion de cette nouvelle saison dans les médias et leur passage dans les locaux de GQ France a bien amusé les internautes.

SCH et Niska s’amusent de Shay qui en rigole !

Les trois rappeurs Shay, SCH et Niska ont accepté de se prêter au jeu du Quiz GQ pour tester leur amitié. L’artiste marseillais et l’auteur du tube Réseaux se sont moqués gentiment de la Belge en imitant les réactions de cette dernière dans l’adaptation du télécrochet de Netflix aux US (« Rhythm + Flow ») sur ses critères de sélection des candidats. « Qu’il ait la dalle« lâche le « S » en fixant l’ancienne membre du 92i en la regardant dans les yeux, « qu’il ait une sacoche« ajoute le troisième membre du jury pour en remettre une couche.

Avec le sourire, l’interprète de « Jolie Go » n’a pas été vexée par les moqueries de ses compères alors que le casting de la saison 3 vient déjà de débuter. Pour le moment, Netflix n’a pas encore communiqué si les trois membres du jury des deux premières saisons vont encore se retrouver dans cette suite dont la diffusion ne devrait pas avoir lieu avant 2024.

Dans l’émission de Netflix, les trois membres du jury de « Nouvelle École » effectuent des castings pour dénicher les meilleurs talents dans leurs villes respectives : Bruxelles, Marseille et Paris. Une fois sélectionnés, les participants ont dû faire leurs preuves sur scène et lors de diverses épreuves : freestyles, battles, featurings… le tout face à notre trio très complémentaire. Mais notre jury n’était pas seul, ils étaient épaulés par des pointures du rap game, comme Meryl, Kalash, Soso Maness, Médine, Alonzo, Ärsenik (Lino et Calbo), Kalash Criminel, Rim’k, Naps, Landy et Zed (13 Block). Lors de la première saison, Fresh, B.B. Jacques, HoussBad, Elyon, Leys, Ben PLG, STLR, Vink, Juss, KT Gorique, Pirate, Turtle White, Soumeya, Myra ou encore Dirlo ont marqué les esprits. C’est au tour de Coelho, Lpee, WarEnd, Dau, Yuz Boy, Slkrack, Nayra, Crystal, Ledos, Elso, Arka et Le Dark pour cette deuxième saison.

