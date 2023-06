La performance réalisé par RK qu’aucun autre rappeur n’a réalisé

RK vient de réaliser un bel exploit et en profite pour tacler ses détracteurs. Âgé seulement de 21 ans, le jeune rappeur français vient d’entre dans l’histoire du rap français et poursuit son ascension dans l’industrie musicale.

Dans une récente publication Instagram, RK a pris la parole pour annoncer une énorme nouvelle à ses fans. Après ses démêlés avec la justice l’année passée suite à l’accusation de violence conjugale de la part de son ancienne compagne avec une peine de 6 d’emprisonnement avec sursis, l’artiste originaire du 77 a oublié cette période difficile pour se reconcentrer sur la musique pour tourner la page sur cette sombre affaire.

RK est le plus jeune rappeur français avec 4 disques d’or

Pour son retour en musique au mois de décembre dernier, RK a dévoilé le projet « Mentalité » avec quelques invités comme Mig, Guy2Bezbar, Koba LaD, Soolking ou encore EVA. Avec cet album, il a obtenu la première certification de single de diamant de sa carrière grâce 50 millions de streams du titre « Lola », « On a bossé dans notre coin, silencieux, on a vécu des hauts, des bas, on y a cru, et on l’a fait ! Je reviens de tellement loin que j’ai été ému de cette certification. Premier diamant entre nous l’équipe, premier diamant sa mère haha. C’est le vôtre, MENTALITÉ, voilà le nom de mon 5ᵉ album. », a-t-il déclaré à cette occasion avant de décrocher une autre certification avec cet opus.

En effet, RK a franchi le cap des 50 000 avec « Mentalité » et obtient un nouveau disque d’or, le quatrième dans sa jeune carrière et devient le plus jeune rappeur francophone de l’histoire à avoir quatre disques d’or. « Le plus jeune rappeur de l’histoire à avoir 4 disques d’or, vous entendez ? Hahaha + 1 roro… Sûrement la plus grosse guerre celui-là, mais on l’a fait ! Merci d’avoir répondu présent, on est grave ensemble. S/o toutes les personnes qui ont bossé dessus ! Ps : il y a l’extrait qui sort très bientôt avec 3-4 titres en plus en guise de cadeau pour toute la force et le bonheur que vous me donnez. À très vite » a-t-il fièrement commenté sur ses réseaux tout en remerciant tous les personnes l’ayant aidé sur pour la conception de ce projet.

