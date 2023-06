La rappeuse Ice Spice choque sur scène avec un geste très suggestif

Nouveau phénomène du rap aux Etats-Unis, Ice Spice fait monter la température lors de ses prestations sur la scène ! Comme dans ses clips, la jeune rappeuse américaine qui s’est fait connaitre avec le succès de son tube « Munch (Feelin’ U) » n’hésite pas à prendre des poses suggestives pendant ses shows et dernièrement elle est allé en peu trop loin en choquant son public avec un geste déplacé.

De plus en plus populaire, Ice Spice cartonne dans le monde entier et s’est offert dernièrement un featuring avec Nicki Minaj pour le single « Princess Diana » dont le clip figure dans le Top 100 mondial des clips musicaux sur Youtube depuis sa parution il y a 1 mois avec 60 millions de visionnages. Les deux chanteuses vont d’ailleurs récidiver avec une nouvelle collaboration prévue le 23 juin prochain sur le titre « Barbie World ».

Ice Spice va trop loin sur sècne !

En attendant de découvrir ce nouveau single de Ice Spice, elle fait sensation sur scène au Summer Jam et a surpris les spectateurs lors d’une performance en se retournant pour laisser apparaitre ses fe**es ainsi que son entre-jambe uniquement caché par sa main. Les images ont fait le tour de Twitter et la séquence est devenue virale, des nombreux internautes ont jugé qu’elle va trop loin dans la façon de s’afficher et de provoquer. Lors de cette soirée, elle a également reçu son disque d’or pour le succès du titre « Munch ».

Une pose qui ne devrait pas plaire à son père dont elle a confié qu’il n’aime pas ça, « Ma mère est une baddie donc elle sait ce que c’est mais mon père… je suis toujours son petit bébé. Il est en mode : ‘Tu ne veux pas faire d’autres poses ?’. Mais c’est ma pose donc bon… » a-t-elle déclaré sur le sujet en s’exprimant sur sa famille et sa célébrité, une image sulfureuse que la jeune femme assume totalement alors que son featuring avec Central Cee est aussi encore attendu.

Ice Spice reçoit son disque d’or pour son morceau « Munch » pendant Summer Jam 📀🔥🔥 @icespicee_

pic.twitter.com/K1R23bB18C — HorizonHipHop (@HorizonHiphop) June 5, 2023