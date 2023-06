PLK millionnaire en...

En vente d’albums, le rappeur du groupe Panama Bende vient de franchir un nouveau cap ! PLK est au top de sa carrière comme les chiffres le prouvent et il ne compte pas s’arrêter.

PLK affole le compteur des ventes !

Après avoir fêté la certification de disque d’or pour son EP 2069′ à l’occasion de la première date de sa tournée où il a d’ailleurs failli prendre feux sur scène avec le message, « 2069’ est certifié EP D’OR pour la 1ʳᵉ date de concert, il fallait fêter ça ! Merci à tout l’équipage, la tournée continue. », PLK vient encore d’annoncer une bonne nouvelle ses fans, car il a atteint un seuil historique. Le jeune rappeur français de 26 ans a dépassé la barre symbolique dans la carrière d’un artiste, des millions d’exemplaires vendus et il vise désormais les deux millions, une belle performance pour celui qui était encore mécanicien il y a quelques années avant de réussir dans la musique.

Pour fêter l’événement, PLK a posté une photo de lui plus jeune sur Instagram avant d’être connu lorsqu’il était encore mécano ainsi que les chiffres de ses ventes dans les détails pour chacun de ses projets sortis. 2069′ cumule 55 734 ventes, ENNA 419 787 ventes, POLAK 237 808 ventes, Mental 187 428 exemplaires écoulés, Platinum 86 551 exemplaires vendus et enfin Ténébreux 57 092 ventes soit un total de 1 044 400 ventes dans sa carrière en solo. L’artiste comptabilise six certifications de disque d’or, trois disques de platine, deux doubles disques de platine, et un quadruple disque platine. « 1 Million d’albums plus tard« a-t-il fièrement commenté.

