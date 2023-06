SDM se moque de PLK, « il ma volé… »

Pour célébrer son million d’albums vendus, PLK a révélé une photo de lui sur Instagram avant d’être connu, à l’époque où il était mécanicien. Le cliché a bien amusé SDM qui s’est moqué gentiment de son compère.

N°1 du Top Singles avec le retour en force de son tube « Bolide Allemand », SDM est très actif sur ses réseaux afin de rester proche de sa communauté ou encore de pousser des coups de gueule comme récemment sur son échec à la cérémonie des Flammes, il est reparti bredouille de la soirée alors qu’il cartonne depuis plus d’un an avec ses morceaux ainsi que son dernier album. Ces derniers jours, il n’a pas manqué de réagir au succès de PLK.

SDM s’amuse de PLK, c’est vraiment très drôle !

Depuis ses débuts dans la musique, PLK n’a cessé d’évoluer dans sa carrière avec différents projets qui ont tous rencontré un franc succès auprès des auditeurs, à tel point qu’il vient d’atteindre le million de ventes en solo. Il a immortalisé cet exploit avec la publication d’une photo inédite de lui dans une tenue de mécanicien à sans ancien travail avant de percer dans le rap.

« J’adore ça. Quand j’avais 16 ans, je me suis spécialisé dans la mécanique. Je travaillais en alternance dans un garage », avait confié PLK dans une interview sur son passé et sa passion pour la mécanique qui lui a permis de gagner ses premiers salaires dans la vie active pour s’offrir une voiture. Pour marquer l’évolution avec cette époque, il a donc partagé cette ancienne photo en habit de mécano, que SDM a relayé dans une story pour en rigoler avec la légende « Urgent, quelqu’un connait ce mécano ? Il m’a volé des pièces sur ma bécane et il m’a bloqué de partout ! Si quelqu’un le connait DM, c’est grave urgent. Merci le gang. ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Secteurap (@secteurap)