Comment réagir dans une bagarre de rue ? La réponse géniale de Cédric Doumbé

Quelle réaction adopter face à un assaillant dans un combat de la rue, la réaction de Cédric Doumbé sur le sujet est pour le moins étonnante et vraiment drôle. Le pratiquant de MMA s’est confié sur le sujet à l’occasion d’une interview pour le média Legend qui vaut le détour.

Le champion de kickboxing et de muay-thaï français d’origine camerounaise ne cesse de faire parler de lui avec style flamboyant et son charisme que ce soit sûr ou en dehors du ring. Cédric Doumbé est reconnu dans le MMA pour sa technique élégante, sa rapidité et sa capacité à anticiper les mouvements de ses adversaires, ses débuts en PFL sont très attendus, mais les fans devront patienter un long moment, car l’athlète français est blessé, son forfait pour son prochain combat vient d’être acté il y a quelques jours.

L’amusante astuce de Cédric Doumbé pour éviter de battre !

Connu pour son attitude provocante et ses déclarations audacieuses, Cédric Doumbé s’est d’ailleurs attiré les foudres des internautes suite à l’annonce de ce forfait. Cela l’a affecté et espère un retour pour le mois septembre selon RMC Sport, en attendant, le combattant de MMA poursuit les interviews et face à Guillaume Pley, il s’est exprimé sur comment réagir à une altercation dans la rue.

« Le premier conseil que je donnerais, et on rigole souvent quand je le dis, c’est « Cours ! » Mais c’est vrai. Si tu cours vite, et qu’en plus, tu es très endurant, frère, cours ! », recommande Cédric Doumbé puis ajoute, « Je dirai même, mets une gifle et cours ! Il faut bien la mettre par contre, il faut que l’oreille siffle pour que le mec soit neutralisé. Après, en me mettant à la place de quelqu’un qui n’est pas boxeur, le mieux, c’est de ne pas répondre ».

Une déclaration surprenante du champion de kickboxing, « Personne ne va s’acharner sur un mec qui ne répond pas. Si il y a rien en face, le gars va tracer. C’est comme un animal sauvage. Mais c’est un exercice très difficile de ne pas répondre. », précise-t-il. « The Best » se confie ensuite sur son propre vécu pour décrire une anecdote d’il y a quelques années, « Il y a 5-6 ans, j’étais en voiture, et je suis quelqu’un qui roule très doucement. Et là, des mecs se mettent à me faire des appels de phare alors que j’étais à la limitation de vitesse. ».

Même s’il adore se battre sur le ring, Cédric Doumbé explique ensuite vouloir éviter une confrontation dans la rue, « Quand ils me doublent, je les regarde, et je les vois me dire, « Viens ! Sors !! Sors !!! » Là, je me dis, « Bon, Cédric, ils ne sont que deux, tu ne te bats jamais… C’est l’occasion ! » C’était deux mecs bien costauds, avec leur t-shirt Guess taille XS là. Au final, j’ai continué tranquille. Et après coup, je me suis dit qu’ils avaient peut-être un couteau, une arme… Laisse tomber, ça ne sert à rien. ».

Avec ce message, Cédric Doumbé fait passer un bon conseil au public afin d’éviter une altercation en se maitrisant et de ne répondre par la violence à une provocation.

À découvrir : Le jour où Cédric Doumbé a failli se faire démonter, « les mecs de quartier…. »