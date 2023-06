Maes dénonce les manœuvres de Booba avec une équipe envoyée à Dubaï

La confrontation physique entre Maes et Booba n’a toujours pas eu lieu, ce dernier nommé aurait envoyé une équipe à Dubaï pour s’occuper du rappeur Sevranais.

Entre les deux rappeurs, tout a commencé lorsque Maes a publiquement critiqué Booba, déclenchant ainsi une série d’échanges verbaux intenses entre sur Internet. Les attaques ainsi que les insultes se sont multipliées, alimentant davantage la rivalité entre les deux artistes, les réseaux sociaux ont été le terrain de prédilection pour ces confrontations et cela ne semble pas près de changer avec des nouveaux échanges virulents sur Instagram.

Maes affirme que Booba tente de l’esquiver

Suite à l’annonce de l’annulation du concert de Booba au Maroc qui a fait beaucoup parler, passablement agacé, le DUC s’en est pris à Maes pour être l’un des principaux instigateurs de la campagne de dénigrement à son encontre avec la publication d’une photo de l’habitation de son ennemi pour se moquer de son logement jumelé avec d’autres maisons. Kopp l’a qualifié de cabane, mais l’artiste originaire du 93 a répliqué pour expliquer avoir volontairement fait parvenir ce cliché de sa vie privée à son rival pour l’amener à lui.

« Ton gar Ibou sur Dubaï disait à tout le monde qui me cherchait. Je l’ai donc aidé à sa recherche en me prenant en photo et en l’envoyant à la personne qui pensait l’aider. », explique Maes pour révéler que Booba aurait envoyé l’un de ses proches en mentionnant le nom d’Ibou pour le confronter et avoir souhaité l’aider à le trouver, mais ce dernier se serait ensuite désisté à l’idée d’un face-à-face.

Un proche de B2O à Dubaï

« Je pensais qu’il allait venir avec un Go pareil, mais non. Finalement, j’ai appelé ton fils Ibou. Évidement, je lui ai demandé s’il me cherchait. Il a nié. Je lui ai gentiment proposé un rendez-vous afin de lui ni*uer sa maman, mais il a décliné le rencard et m’a bloqué », poursuit l’auteur d’Omerta sur le dénommé Ibou. « La piraterie ne souhaite pas la violence, seulement les tweets », annonce aussi Maes en conclusion pour démonter que Booba ne fait que des clashs sur Internet et évite les confrontations.

« Le 3x filtré. Ce n’est pas des lol hein » a répondu Booba en réaction aux propos de Maes dans ce nouvel épisode de leur conflit sans fin.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par KUNTAKINTE960 (@kuntakinte960)