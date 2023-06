Oli garde secret un titre d’anthologie du rap, « il ne sortira jamais »

Oli possède un morceau inédit de légende du rap français qui ne verra malheureusement jamais le jour. Les auditeurs ne pourront jamais découvrir un titre commun entre Némir, Médine, Soprano, et Youssoupha enregistré pour son anniversaire qu’il garde secret.

C’est le rêve de tous les fans, avoir une chanson originale lui étant dédiée de son chanteur préféré ! Ce souhait a été réalisé par les quatre rappeurs Médine, Soprano, Youssoupha et Némir réunis afin d’offrir un cadeau commun et unique à Oli pour son anniversaire.

Un véritable trésor sur lequel le rappeur toulousain s’est confié l’avoir en sa possession dans une interview avec le média Konbini sous l’accord de son frère Bigflo pour valider la révélation de ce secret.

Oli a reçu le plus beau des cadeaux à son anniversaire !

« C’est un son inédit, qui ne sortira jamais, que seul Oli a, de Soprano, Némir, Médine et Youssoupha. Ils ont tous posé un couplet« révèle Bigflo. « Et pour moi ! C’est un couplet qui parle de moi, qui fait des blagues« raconte ensuite Oli sur le morceau en question, sans précisant de quelle année date ce présent offert à l’un de ses anniversaires et dont la valeur est inestimable pour un fan de rap français.

« Personne ne l’écoutera jamais. Et en plus, si on le sort, ce n’est pas intéressant puisque ce n’est que des private-jokes sur eux et Oli. En fait je leur ai donné des chocs mentaux pour qu’il parle de trucs que seuls moi et Oli connaissons » précise Bigflo sur ce titre qui parle d’Oli et dans lequel les rappeurs font des blagues sur lui.

Oli ajoute qu’il a particulièrement été touché par le couplet de Médine qui est aussi un ami, le rappeur Havrais parle de leur relation dans son passage sur le morceau et lui rappelle de remercier son frère.

À découvrir : Bigflo se fait gifler par Ramzy qui choque Oli