Gims, l’histoire cachée derrière l’un de ses plus gros tubes

La création du hit « Sapés comme jamais » de Gims a une histoire pour le moins insolite que le rappeur de la Sexion D’Assaut a confié au détour d’une interview pour raconter comment ce single entre le rap et la musique urbaine a été conçu.

Un tube réalisé en seulement 15 minutes !

C’est lors d’un passage dans les locaux du média Konbini pour une interview que Meugui a décrit la naissance de son tube produit par Dany Synthé sur lequel il a invité Niska. Lors de la séance d’enregistrement en studio avec le beatmaker, le mari de Demdem a commencé à entendre la célèbre mélodie du titre et là, il a tout d’abord fredonné un extrait.

Gims explique ensuite que l’instru a été réalisé en seulement 15 minutes et que déjà à ce moment, il savait que cela allait être un véritable succès populaire. En reprenant le refrain, le frère de Dadju a décidé d’ajouter les noms de quelques marques de luxe comme Chanel et Louboutin pour obtenir le résultat final qui sonne parfaitement, « J’étais en train de fredonner Sapés comme jamais, je cherchais des noms de marque qui collaient bien, et ça a fini avec Lou-louboutin et Coco Na Chanel ».

En conclusion, Gims révèle que la chanson s’est construite au dernier moment et que cela n’a tenu à pas grande chose pour devenir un énorme tube et un classique de sa discographie.

Effectivement, « Sapés comme jamais » paru en 2015 sur l’album sur l’album « Mon cœur avait raison » est devenu un morceau emblématique de sa carrière, son rythme entraînant et ses paroles accrocheuses ont fait sont succès, son ambiance festive et entraînante ont réussir à conquérir un très large public. À sa sortie, le single aux 90 millions de streams a d’ailleurs été largement diffusé dans les médias et les clubs permettant au clip d’atteindre le chiffre astrnomique de 570 millions de vues.