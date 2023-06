Les 5 meilleurs albums de Jul qui ont marqué le rap français

Jul, le rappeur phénomène de la scène française originaire de Marseille, il a conquis le cœur du public avec ses nombreux albums à succès.

Son style unique, sa productivité incroyable et sa capacité à créer des mélodies accrocheuses en ont fait l’un des artistes les plus populaires de la scène musicale francophone. Dans cet article, nous allons explorer les 5 meilleurs albums de JUL, qui sont de véritables joyaux musicaux, marquant chaque étape de sa carrière et séduisant les fans avec leur énergie contagieuse et leurs paroles sincères.

« Dans ma paranoïa » :

Paru en 2014, cet opus est l’un des albums les plus marquants de Jul, car il a lancé sa carrière. Sorti à un moment charnière pour se faire connaitre du public, cet opus rassemble des titres emblématiques tels que « Dans ma paranoïa », le morceau éponyme au projet, « Sort le cross volé » et « J’oublie tout ». L’album témoigne de la sincérité et de l’authenticité du ‘J’, qui se dévoile avec une honnêteté touchante.

« My World »:

Sorti en 2015, « My World » est l’album qui a propulsé Jul sur le devant de la scène. Avec des titres tels que « En Y « , « My World » et « Lova », cet opus a rencontré un succès fulgurant. Les mélodies entraînantes et les paroles qui reflètent la réalité des quartiers populaires en ont fait un incontournable pour les fans de rap français.

« L’ovni »:

« L’ovni », sorti en 2016, est un album qui a marqué un tournant dans la carrière de Jul . Il offre une diversité de sonorités et des collaborations artistiques intéressantes, telles que « Tchikita » et « On m’appelle l’ovni ». Cet album témoigne de la progression artistique de Jul et de sa volonté de repousser les limites de son style musical.

« Émotions »:

Paru en 2016, « Émotions » est un album plus introspectif où Jul se livre davantage. Un morceau tel que « Mon bijou » dévoile une facette plus sensible de l’artiste. Cet album offre un équilibre entre les ambiances festives et les réflexions plus profondes, montrant la versatilité de Jul en tant qu’artiste.

« Rien 100 Rien »:

Sorti en 2019, « Rien 100 Rien » est l’un des albums les plus récents de Jul et a été très bien accueilli par le public. « JCVD », « C’est pas des LOL » (présent dans la Réédition) ou « La bandite » démontrent la polyvalence et l’évolution de Jul en tant qu’artiste.

Bonus : 13’Organisé :

Au mois d’octobre 2020, Jul a innové avec son premier projet collaboratif qui a fait un énorme carton. La compilation regroupe une cinquantaine de rappeurs de Marseille et a été marqué par le plus grand succès du rappeur grâce au tube « Bande Organisée » qui a battu tous les records, certifié quadruple single de Diamant.

Les albums de Jul sont de véritables succès, portés par des mélodies entraînantes et des paroles authentiques ont contribué à sa popularité croissante. La discographie du rappeur Marseillais regorge de pépites qui ont marqué la scène du rap français. Ces albums sont une véritable invitation à découvrir l’univers unique de cet artiste talentueux et un excellent point de départ pour apprécier son style percutant ainsi que sa capacité à transmettre des émotions à travers ses textes et sa musique.